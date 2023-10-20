Під такі пісні класно працює кулемет! Співачка Марта Липчей презентувала трек На пристані — слухати

Український шоу-біз нарешті почав вільно дихати, радіоефір позбувся російських треків, що дало можливість народжуватися новому та своєму. Якщо ти любиш нові треки, співачка Марта Липчей презентувала трек На пристані — послухати його можна в нашому матеріалі.

Співачка Марта Липчей презентувала трек На пристані — слухати

Українська співачка Марта Липчей презентувала пісню На пристані та відеороботу до неї. Пісня розповідає про моменти, коли відчуваєш, що не витримуєш, не переживеш, але не зупиняєшся та продовжуєш іти.

Гра образами у кліпі: від чорного до білого, від безсилля до відваги підкреслює той вир емоцій, який є в кожній українській жінці. Сучасні реалії змушують кожну з нас віднайти потужну силу всередині себе, — розповіла співачка.

На закритому передпоказі були присутні зіркові гості, серед них — військова парамедикиня Катерина Поліщук на псевдо Пташка, письменник та рок-музикант Сергій Жадан, блогерка Даша Квіткова, ведучий Тимур Мірошніченко та інші.

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Під пісні Марти дуже класно працює кулемет, під такі пісні можна їхати без фар вночі під обстрілами, але з гучною музикою, памʼятаючи, як нас підтримують класні українські люди, — сказала парамедикиня Катерина Поліщук.

Також Марта Липчей і Сергій Жадан оголосили про спільний трек, що вийде в листопаді, а ще про благодійний тур містами України цієї зими.

Марта Липчей — На пристані: слухати пісню та дивитися кліп

Послухати пісню Марти Липчей На пристані та подивитися на неї кліп ти можеш у нашому матеріалі.

Раніше ми розповідали про кліп TVORCHI на пісню Разом.

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