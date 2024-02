Получил награду и был арестован. Победители Грэмми 2024 — самое интересное с церемонии

Сегодня, 5 февраля, в Лос-Анджелесе состоялась 66-я церемония музыкальной премии Грэмми-2024 (Grammy awards). Читай в материале, кого отметили за успехи в музыке и что интересного произошло во время церемонии — в нашем материале.

Победители Грэмми 2024: как прошла церемония Grammy awards

Награды Грэмми 2024 получили:

Лучшее сольное поп-исполнение — Майли Сайрус, песня Flowers.

Запись года — Майли Сайрус, песня Flowers.

Лучшая R&B-песня — SZA, песня Snooze.

Альбом года — Тейлор Свифт, Midnight.

Лучший вокальный поп-альбом — Тейлор Свифт, Midnight.

Песня года — Билли Айлиш, What Was I Made For.

Лучшее музыкальное видео — The Beatles, I’m Only Sleeping.

Лучший альбом-компиляция к фильму — Барби.

Лучшая танцевальная поп-запись — Кайли Миноуг, Padam-Padam.

Лучшая танцевальная/электронная запись — Skrillex, Fred Again и Flowdan, Rumble.

Лучший альбом-саундтрек к фильму — Оппенгеймер.

Лучшее рэп-исполнение, Лучшая рэп-песня — Killer, Mike Featuring André 3000, Future and Eryn Allen Kane — Scientists & Engineers

Лучший рок-альбом — Paramore, This Is Why.

Лучшее метал-исполнение — 72 Seasons, Metallica.

Лучшее рок-исполнение, Лучшая рок-песня — Not Strong Enough, Boygenius.

Грэмми 2024 — что интересного произошло на церемонии

Сегодняшняя премия, конечно же, не прошла без громких скандалов. Рэпер Killer Mike получил три статуэтки, а после этого был арестован полицией. В наручниках его вывели с места происшествия. Его арестовали якобы за драку с полицейским.

Кайли Миноуг выиграла вторую премию Грэмми через 20 лет после первой. Она получила награду за Лучшую танцевальную поп-запись Padam-Padam. На церемонии Кайли не было, поэтому награду забрал Питер Райкрофт (Lostboy).

Свою первую Грэмми Миноуг получила 20 лет назад за трек Come Into My World, который тоже стал лучшей танцевальной записью.

Вторую премию Грэмми выиграла и Мишель Обама. Она победила в номинации Лучшая аудиокнига и рассказ с мемуарами Свет, который мы несем.

