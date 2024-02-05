Получил награду и был арестован. Победители Грэмми 2024 — самое интересное с церемонии

Сегодня, 5 февраля, в Лос-Анджелесе состоялась 66-я церемония музыкальной премии Грэмми-2024 (Grammy awards). Читай в материале, кого отметили за успехи в музыке и что интересного произошло во время церемонии — в нашем материале.
Награды Грэмми 2024 получили:
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Recording Academy / GRAMMYs (@recordingacademy)
Публикация от Recording Academy / GRAMMYs (@recordingacademy)
Сегодняшняя премия, конечно же, не прошла без громких скандалов. Рэпер Killer Mike получил три статуэтки, а после этого был арестован полицией. В наручниках его вывели с места происшествия. Его арестовали якобы за драку с полицейским.
Кайли Миноуг выиграла вторую премию Грэмми через 20 лет после первой. Она получила награду за Лучшую танцевальную поп-запись Padam-Padam. На церемонии Кайли не было, поэтому награду забрал Питер Райкрофт (Lostboy).
Свою первую Грэмми Миноуг получила 20 лет назад за трек Come Into My World, который тоже стал лучшей танцевальной записью.
Вторую премию Грэмми выиграла и Мишель Обама. Она победила в номинации Лучшая аудиокнига и рассказ с мемуарами Свет, который мы несем.
Раньше мы рассказывали о переводчице жестового языка, взорвавшей сеть.
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