Отримав нагороду і був заарештований. Переможці Греммі 2024 — найцікавіше з церемонії

Сьогодні, 5 лютого, у Лос-Анджелесі відбулася 66-та церемонія музичної премії Греммі-2024 (Grammy awards). Читай у матеріалі, кого відзначили за успіхи в музиці та що цікавого трапилося під час церемонії — в нашому матеріалі.

Переможці Греммі 2024: як минула церемонія Grammy awards

Нагороди Греммі 2024 отримали:

Найкраще сольне поп-виконання — Майлі Сайрус, пісня Flowers.

Запис року — Майлі Сайрус, пісня Flowers.

Найкраща R&B-пісня — SZA, пісня Snooze.

Альбом року — Тейлор Свіфт, Midnight.

Найкращий вокальний поп-альбом — Тейлор Свіфт, Midnight.

Пісня року — Біллі Айліш, What Was I Made For.

Найкраще музичне відео — The Beatles, I’m Only Sleeping.

Найкращий альбом-компіляція до фільму — Барбі.

Найкращий танцювальний поп-запис — Кайлі Міноуг, Padam-Padam.

Найкращий танцювальний/електронний запис — Skrillex, Fred Again і Flowdan, Rumble.

Найкращий альбом-саундтрек до фільму — Оппенгеймер.

Найкраще реп-виконання, Найкраща реп-пісня — Killer Mike, Featuring André 3000, Future and Eryn Allen Kane — Scientists & Engineers

Найкращий рок-альбом — Paramore, This Is Why.

Найкраще метал-виконання — 72 Seasons, Metallica.

Найкраще рок-виконання, Найкраща рок-пісня — Not Strong Enough, Boygenius.

Греммі 2024 — що цікавого відбулося на церемонії

Цьогорічна премія, звісно ж, не минулася без гучних скандалів. Репер Killer Mike отримав три статуетки, а після цього був заарештований поліцією. У наручниках його вивели з місця подій. Його заарештували нібито за бійку з поліцейським.

Зараз також дивляться

Кайлі Міноуг виграла другу премію Греммі за 20 років після першої. Вона отримала нагороду за Найкращий танцювальний поп-запис Padam-Padam. На церемонії Кайлі не було, тож нагороду забрав Пітер Райкрофт (Lostboy).

Своє перше Греммі Міноуг отримала 20 років тому за трек Come Into My World, який також став найкращим танцювальним записом.

Другу премію Греммі виграла і Мішель Обама. Вона перемогла у номінації Найкраща аудіокнига та оповідання з мемуарами Світло, яке ми несемо.

Раніше ми розповідали про перекладачку жестової мови, яка підірвала мережу.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.