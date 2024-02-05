Отримав нагороду і був заарештований. Переможці Греммі 2024 — найцікавіше з церемонії

Сьогодні, 5 лютого, у Лос-Анджелесі відбулася 66-та церемонія музичної премії Греммі-2024 (Grammy awards). Читай у матеріалі, кого відзначили за успіхи в музиці та що цікавого трапилося під час церемонії — в нашому матеріалі.
Нагороди Греммі 2024 отримали:
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Recording Academy / GRAMMYs (@recordingacademy)
Публикация от Recording Academy / GRAMMYs (@recordingacademy)
Цьогорічна премія, звісно ж, не минулася без гучних скандалів. Репер Killer Mike отримав три статуетки, а після цього був заарештований поліцією. У наручниках його вивели з місця подій. Його заарештували нібито за бійку з поліцейським.
Кайлі Міноуг виграла другу премію Греммі за 20 років після першої. Вона отримала нагороду за Найкращий танцювальний поп-запис Padam-Padam. На церемонії Кайлі не було, тож нагороду забрав Пітер Райкрофт (Lostboy).
Своє перше Греммі Міноуг отримала 20 років тому за трек Come Into My World, який також став найкращим танцювальним записом.
Другу премію Греммі виграла і Мішель Обама. Вона перемогла у номінації Найкраща аудіокнига та оповідання з мемуарами Світло, яке ми несемо.
Раніше ми розповідали про перекладачку жестової мови, яка підірвала мережу.
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