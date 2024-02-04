Нацвідбір 2024: яким було змагання за можливість представити Україну на Євробаченні — результати і найцікавіші моменти

3 лютого відбувся фінал національного відбору України до Євробачення 2024. 11 учасників змагалися між собою за можливість представляти Україну на Євробаченні. Через технічні несправності у застосунку Дія, визначити переможця вдалося не одразу — тож голосування за фаворитів тривало усю ніч та вдень 4 лютого.

За результатами глядацького голосування та оцінок журі, у нацвідборі перемогли Jerry Heil та alyona alyona — саме вони поїдуть на Євробачення 2024 у Швецію представляти Україну.

Як пройшов нацвідбір 2024 та які результати — розповідаємо далі.

Нацвідбір на Євробачення 2024: результати

Ведучими цьогорічного національного відбору на Євробачення були Тимур Мірошниченко, Юлія Саніна та Василь Байдак.

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До складу журі увійшли Джамала, Сергій Танчинець та Андрій Данилко.

Відкрила фінал національного відбору переможниця Євробачення 2004 від України Руслана з її Дикими танцями.

На нацвідборі також виступили й інші відомі українські зірки: Тіна Кароль зі своєю новою піснею Троянди, переможці Євробачення 2022 Kalush Orchestra з оновленою версією пісні Stefania у виконанні з українським академічним фольклорно-етнографічним ансамблем Калина, гурт TVORCHI зі своєю тогорічною конкурсною піснею Heart of Steel у супроводі NAONI Orchestra.

Також на сцені зʼявилася Джамала з піснею Мій брате, VERKA SERDUCHKA — Swedish Lullaby. Разом заспівали й представниця України на Дитячому Євробаченні-2023 Анастасія Димид і співачка Світлана Тарабарова.

Переможців обирали шляхом голосування — глядачів та журі. Кількість голосів переводили у бали, сума яких і визначила переможця.

Варто зауважити, що голоси глядачів мали більшу вагу: у випадку однакової кількості балів переможця мали визначити саме за кількістю глядацьких голосів.

Також ведучі повідомили, що виступи конкурсантів та зірок записували раніше, з огляду на безпекову ситуацію. Однак саме голосування відбувалося наживо 3 та вдень 4 лютого, його результати учасники дізналися 4 лютого.

З новинок — вперше нацвідбір був із сурдоперекладом. Це зробило перегляд трансляції ще доступнішим. А перекладачка жестової мови стала ще однією зіркою цього шоу.

Нацвідбір 2024: виступи учасників

Першим учасником, який розпочав боротьбу на національному відборі 2024, став виконавець YAKTAK зі своєю конкурсною піснею LALALA.

Джамала прокоментувала виступ виконавця та зауважила, що уявляла YAKTAK у ліричному образі. Вона також зазначила, що співак “запалив” аудиторію та зробив шоу.

Пісня, ти — все виглядало гармонійно. Але чи це саме та пісня для конкурсу?

Сергій Танчинець також відзначив силу композиції, однак зазначив, що над нею ще варто попрацювати. Андрій Данилко побажав виконавцю удачі та зазначив, що саме слова до його пісні він вивчив найшвидше.

Під номером два виступила учасниця INGRET. На нацвідбір співачка пішла, як сама зазначила, оновленою. Брат, чоловік та батько виконавиці — на війні. Тож пісня Keeper присвячувалася військовим та їхнім рідним.

Журі оцінили виступ співачки. Андрій Данилко зазначив, що дівчина вокально виросла, а Сергій Танчинець наголосив, що пісня наповнена сенсами, які переживають українці зараз.

— Ваш голос міг би потужно прозвучати у Швеції, — додав він.

Джамала також додала, що пісня Keeper є конкурентоспроможною для Євробачення 2024.

Третім виступив галицько-донбаський гурт NAZVA. Хлопці займаються популяризацією української культури. Їхня пісня Slavic English іронічно підкреслює, що не варто боятися свого акценту під час розмови англійською.

— Давайте будемо чути одне одного, — сказали учасники гурту перед виступом.

Андрій Данилко зазначив, що в стилі хлопців пісня та виконання були яскравими. Він подякував музикантам за іронію, з якою вони підходять до написання та виконання пісень, однак додав, що, можливо, така пісня не готова до Євробачення.

Джамала ж звернула увагу на назву пісні та зауважила, що відокремлювати Slavic English не варто від загальної англійської. Сергій Танчинець висловив непевність у тому, що гурт зможе поїхати на Євробачення 2024.

Під четвертим номером на сцену нацвідбору вийшла Anka із піснею Палала. Дівчина поєднує кілька стилів музики з етнозвучанням української мелодики.

Мені важливо, щоб європейці, після моєї пісні, захотіли приїхати в Україну та дізнатися про українців трішки більше, — поділилася виконавиця.

З дебютом співачку привітала Джамала — адже саме Палала обрали слухачі. Вона запевнила, що таку пісню любитимуть й надалі. Андрій Данилко додав: ця артистка вже є сформованою, попри відсутність подібного досвіду до цього.

Сергій Танчинець відзначив професійність голосу Anka.

Пʼятим виступив виконавець Drevo — Максим Деревʼянчук. Його пісня Endless chain виконана у рок-стилі.

Для журі виступ Drevo став відкриттям нового співака з глибоким тембром. Андрій Данилко зазначив, що останнє місце пісні, за прогнозами букмекерів, є несправедливим.

Шостими вийшли у дуеті Alyona Alyona і Jerry Heil. Їхня пісня Teresa & Maria ще до виступу на нацвідборі стала дуже популярною серед фанів та користувачів соціальних мереж.

Букмекери прогнозували дуету співачок перемогу на національному відборі 2024.

Журі також сказали, що пісня їм сподобалася. Андрій Данилко наголосив на важливості змінити образи дівчат та попрацювати над шоу на сцені.

Джамала зауважила, пісня була виконана якісно та яскраво, тож вона цілком може стати конкурсною для Євробачення 2024. Сергій Танчинець також зазначив, що композиція вже стала хітом.

Суперечку викликала лише тема пісні, адже журі вбачали тут релігійний підтекст, який може розділити глядачів та слухачів.

Під номером сім вийшов народний улюбленець Melovin, який уже брав участь в Євробаченні у 2018 році.

Музикант зазначив, що на написання пісні його надихнув інший відомий співак України — Володимир Івасюк, а ще додав: пісня — про всіх українців.

Журі зазначили, що раді бачити Меловіна та його повернення до образу. Джамала додала, що повернутися на нацвідбір після Євробачення — сміливо. Композицію журі назвали сильною.

— Я бачу цю пісню у трійці на Євробаченні, — зазначила Джамала.

Співачка Skylerr виступила на нацвідборі на Євробачення 2024 під номером вісім. Однак журі не вистачило шоу та вокальності: Андрій Данилко не оцінив виступ співачки, а Джамала назвала пісню досить передбачуваною.

— Але я вітаю вас зі здійсненням вашої мрії! — додала Джамала. — Пісня вийшла клішованою, але вона була гарною.

Сергій Танчинець також погодився із коментарями колег.

Під номером девʼять на сцену вийшов гурт Ziferblat. Їхню музику часто називають інтелектуальною, музиканти творять в інді-стилі музики.

Пісня Place I Call Home підіймала тему біженців та переселенців.

Джамала зазначила, що дійсно полюбила гурт за пісню Для чого ти прийшла, а також додала: українській сцені не вистачало таких музикантів.

— Це одна з найулюбленіших пісень, які звучали в мене в аудіо. Але мені не вистачило чогось на сцені. Мені б хотілося, щоб команда продумала ці моменти. Хочеться, щоб ти дав почути свій голос.

Сергій Танчинець назвав гурт власним натхненням на цьому відбірковому конкурсі.

Ваша пісня — одна з найкрутіших, що я чув на цьому нацвідборі. Я купуватиму ваші альбоми із задоволенням.

Десятими вийшов львівський етногурт YAGODY з піснею Tsunamia. Своєю композицією гурт нагадує: Україна вистоїть, а рани загояться.

Джамала назвала виступ потужним, а вокалісток — сильними та яскравими.

— Це суміш фольклору — українського, світового. Потужна композиція, чудовий номер. Це конкурентоспроможна пісня.

Сергій Танчинець відмітив довершену постановку на сцені. Андрій Данилко також похвалив виступ.

Останніми, під номером одинадцять, виступили дует Nahaba з піснею Glasss. Композиція не була шаблонною, до яких звикли на Євробаченні.

Андрій Данилко відмітив схожість пісні з іншою композицією російського гурту.

Джамала зауважила, що учасники заряджають своєю енергією.

— Ви надзвичайно потужні, мені не було подібно на інших. Я бачу біль українського народу у вашому перформансі, — додав Сергій Танчинець.

Ось таким був фінал нацвідбору на Євробачення 2024. Очікуємо, що вибір українців та журі гідно представить нашу країну на світовому пісенному конкурсі Євробачення цього року.

А далі — головний пісенний конкурс світу! Де пройде Євробачення 2024 року, ми розповідали раніше.

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