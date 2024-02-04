Нацотбор 2024 года: каким было соревнование за возможность представить Украину на Евровидении — результаты и интересные моменты

3 февраля состоялся финал национального отбора Украины на Евровидение 2024 года. 11 участников соревновались между собой за возможность представлять Украину на Евровидении. Из-за технических неисправностей в приложении Дія, определить победителя удалось не сразу — голосование за фаворитов продолжалось всю ночь и днем 4 февраля.

По результатам зрительского голосования и оценок жюри, в нацотборе победил Jerry Heil та alyona alyona — именно они поедут на Евровидение 2024 в Швецию представлять Украину.

Как прошел нацотбор 2024 года и какие результаты — рассказываем дальше.

Нацотбор на Евровидение 2024: результаты

Ведущими национального отбора на Евровидение этого года были Тимур Мирошниченко, Юлия Санина и Василий Байдак.

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В состав жюри вошли Джамала, Сергей Танчинец и Андрей Данилко.

Открыла финал национального отбора победительница Евровидения 2004 года от Украины Руслана с ее Дикими танцами.

На нацотборе также выступили и другие известные украинские звезды: Тина Кароль со своей новой песней Троянди, победители Евровидения 2022 Kalush Orchestra с обновленной версией песни Stefania в исполнении с украинским академическим фольклорно-этнографическим ансамблем Калина, группа TVORCHI со своей конкурсной песней Heart of Steel в сопровождении NAONI Orchestra.

Также на сцене появилась Джамала с песней Мій брате, VERKA SERDUCHKA — Swedish Lullaby. Вместе спели и представительница Украины на Детском Евровидении-2023 Анастасия Димид и певица Светлана Тарабарова.

Победителей выбирали путем голосования — зрителей и жюри. Количество голосов переводилось в баллы, сумма которых и определила победителя.

Следует заметить, что голоса зрителей имели больший вес: в случае одинакового количества баллов победителя должны были определить именно за количеством зрительских голосов.

Также ведущие сообщили, что выступления конкурсантов и звезд записывали раньше, учитывая ситуацию с безопасностью. Однако само голосование проходило вживую 3 и весь день 4 февраля, его результаты участники узнали 4 февраля.

Из новинок — впервые нацотбор был с сурдопереводом. Это сделало просмотр трансляции еще более доступным. А переводчик жестового языка стала еще одной звездой этого шоу.

Нацотбор 2024 года: выступления участников

Первым участником, начавшим борьбу на национальном отборе 2024 года, стал исполнитель YAKTAK со своей конкурсной песней LALALA.

Джамала прокомментировала выступление исполнителя и заметила, что представляла YAKTAK в лирическом образе. Она также отметила, что певец “зажег” аудиторию и сделал шоу.

Песня, ты — все выглядело гармонично. Но та ли это песня для конкурса?

Сергей Танчинец отметил силу композиции, однако добавил, что над ней еще стоит поработать. Андрей Данилко пожелал исполнителю удачи и отметил, что именно слова к его песне он выучил быстрее всего.

Под номером два выступила участница INGRET. На нацотбор певица пошла, как сама отметила, обновленной. Брат, муж и отец исполнительницы — на войне. Песня Keeper посвящалась военным и их родным.

Жюри оценило выступление певицы. Андрей Данилко отметил, что девушка вокально выросла, а Сергей Танчинец сказал, что песня наполнена смыслами, которые переживают украинцы сейчас.

— Ваш голос мог бы мощно прозвучать в Швеции, — добавил он.

Джамала также добавила, что песня Keeper является конкурентоспособной для Евровидения 2024 года.

Третьим выступила галицко-донбасская группа NAZVA. Ребята занимаются популяризацией украинской культуры. Их песня Slavic English иронически подчеркивает, что не стоит бояться своего акцента во время разговора на английском.

— Давайте будем слышать друг друга, — сказали участники группы перед выступлением.

Андрей Данилко отметил, что в стиле ребят песня и исполнение были яркими. Он поблагодарил музыкантов за иронию, с которой они подходят к написанию и исполнению, однако добавил, что, возможно, такая песня не готова к Евровидению.

Джамала обратила внимание на название песни и заметила, что отделять Slavic English не стоит от общего английского. Сергей Танчинец выразил неуверенность в том, что группа сможет поехать на Евровидение 2024 года.

Под четвёртым номером на сцену нацотбора вышла Anka с песней Палала. Девушка совмещает несколько стилей музыки с этнозвучанием украинской мелодики.

Мне важно, чтобы европейцы, после моей песни, захотели приехать в Украину и узнать украинцев немного больше, — поделилась исполнительница.

С дебютом певицу поздравила Джамала — именно песню Палала выбрали слушатели. Она заверила, что такую композицию будут любить и дальше. Андрей Данилко добавил: эта артистка уже сформирована, несмотря на отсутствие подобного опыта до этого.

Сергей Танчинец отметил профессионализм голоса Anka.

Пятым выступил исполнитель Drevo — Максим Деревянчук. Его песня Endless chain исполнена в рок-стиле.

Для жюри выступление Drevo стало открытием нового певца с глубоким тембром. Андрей Данилко отметил, что последнее место песни, по прогнозам букмекеров, является несправедливым.

Шестыми вышли в дуэте Alyona Alyona и Jerry Heil. Их песня Teresa & Maria еще до выступления на нацотборе стала очень популярной среди фанатов и пользователей социальных сетей.

Букмекеры прогнозировали дуэту певиц победу на национальном отборе 2024 года.

Жюри также сказали, что песня им понравилась. Андрей Данилко отметил важность изменить образы девушек и поработать над шоу на сцене.

Джамала отметила, что песня была исполнена качественно и ярко, поэтому она вполне может стать конкурсной для Евровидения 2024. Сергей Танчинец также отметил, что композиция уже стала хитом.

Спор вызвала только тема песни, ведь жюри видело здесь религиозный подтекст, который может разделить зрителей и слушателей.

Под номером семь вышел народный любимец Melovin, уже участвовавший в Евровидении в 2018 году.

Музыкант отметил, что на написание песни его вдохновил другой известный певец Украины — Владимир Ивасюк, а еще добавил: песня — обо всех украинцах.

Жюри отметили, что рады видеть Меловина и его возвращение к образу. Джамала добавила, что вернуться на нацотбор после Евровидения — смело. Песню жюри назвали сильной.

— Я вижу эту песню в тройке на Евровидении, — отметила Джамала.

Певица Skylerr выступила на нацотборе на Евровидение 2024 года под номером восемь. Однако жюри не хватило шоу и вокальности: Андрей Данилко не оценил выступление певицы, а Джамала назвала песню достаточно предсказуемой.

— Но я поздравляю вас с исполнением вашей мечты! — добавила Джамала. — Песня получилась клишированной, но она была хорошая.

Сергей Танчинец согласился с комментариями коллег.

Под номером девять на сцену вышла группа Ziferblat. Их музыку часто называют интеллектуальной, музыканты творят в инди-стиле музыки.

Песня Place I Call Home поднимала тему беженцев и переселенцев.

Джамала отметила, что действительно полюбила группу за песню Для чого ти прийшла, а также добавила: украинской сцене не хватало таких музыкантов.

— Это одна из самых любимых песен, которые звучали у меня в аудио. Но мне не хватило чего-нибудь на сцене. Мне бы хотелось, чтобы команда продумала эти моменты. Хочется, чтобы ты дал услышать свой голос.

Сергей Танчинец назвал группу своим вдохновением на этом отборочном конкурсе.

Ваша песня — одна из самых крутых, что я слышал на этом нацотборе. Я буду покупать ваши альбомы с удовольствием.

Десятыми вышла львовская этногруппа YAGODY с песней Tsunamia. Своей композицией группа напоминает: Украина выстоит, а раны заживут.

Джамала назвала выступление мощным, а вокалисток — сильными и яркими.

— Это смесь фольклора — украинского, мирового. Мощная песня, отличный номер. Это конкурентоспособная песня.

Сергей Танчинец отметил совершенную постановку на сцене. Андрей Данилко также похвалил выступление.

Последними, под номером одиннадцать, выступили дуэт Nahaba с песней Glasss. Композиция не была шаблонной, к которой привыкли на Евровидении.

Андрей Данилко отметил схожесть песни с другой композицией российской группы.

Джамала заметила, что участники заряжают своей энергией.

— Вы очень мощные, мне не было похоже на других. Я вижу боль украинского народа в вашем перформансе, — добавил Сергей Танчинец.

Вот таким был финал нацотбора на Евровидение 2024 года. Ожидаем, что выбор украинцев и жюри достойно представит нашу страну на мировом песенном конкурсе Евровидения в этом году.

А дальше — главный песенный конкурс мира! Где пройдет Евровидение в 2024 году, мы рассказывали раньше.

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