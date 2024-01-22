Шоу-биз

Это воспроизведение украинской реальности. Финалистка Нацотбора Ingret о своей песне и целях на Евровидении 2024

Анастасия Грубрина, журналист сайта 22 января 2024, 19:00
Певица Ingret рассказала о своей цели на Евровидении 2024
Фото: Instagram

Больше новостей
Підживлення полуниці навесні 2023: чим підживлювати
Органические или минеральные? Какими удобрениями лучше подкармливать клубнику весной
Атаки безпілотників на російські заводи — які були успішними
ПВО не справилась. Из-за атак на заводы в РФ возрождают всеми забытые практики
Точковий масаж для якісного сну: де розташовані секретні точки
Не можешь уснуть по ночам? Рассказываем о точечном массаже для качественного сна
Як правильно пити джин: поради
Как правильно пить джин: особенности разбавленного и чистого напитка
Смотреть больше

Материалы по теме

Євробачення
Евровидение 2024: прогнозы букмекеров на Нацотбор в Украине
Хто стане суддями Нацвідбору 2024
Тройка фаворитов украинцев: кто станет судьями Нацотбора на Евровидение-2024
Нацвідбір на Євробачення-2024: імена ведучих
Зажигательная звездная тройка: кто будет ведущим Нацотбора на Евровидение-2024
The Beatles
Всемирный день The Beatles: история создания и интересные факты о культовой группе

Видео
0:00:43
Атаки безпілотників на російські заводи — які були успішними

ПВО не справилась. Из-за атак на заводы в РФ возрождают всеми забытые практики
0:03:50
Румунські фермери розблокували пункти пропуску — чого вимагали
Решают свои проблемы. Румынские фермеры разблокировали пункты пропуска — чего требовали
0:14:25
Навчання НАТО 2024 на випадок нападу Росії — що слід знати
Учения НАТО 2024: альянс проведет репетицию нападения России — что об этом известно
Карта бойових дій в Україні сьогодні 22.01.2024: онлайн
Карта боевых действий 22 января 2024: где идут бои сегодня в режиме онлайн
0:06:04
Это воспроизведение украинской реальности. Финалистка Нацотбора Ingret о своей песне и целях на Евровидении 2024
FPV родом из кухни? Как украинцы собирают дроны дома и может ли это помочь фронту
0:03:10
Василий Семко
Каждый несет свой крест: военный-мастер по резьбе планирует организовать реабилитацию для собратьев в мастерской
0:03:32
в окружении
Двое против целого нашествия! Как военные пробыли восемь дней в окружении врага
0:04:31
81-а окрема аеромобільна бригада: історії про бої на фронті
В их траншею вскочили россияне: как бойцы 81-й бригады отбивают атаки врага на фронте
Это воспроизведение украинской реальности. Финалистка Нацотбора Ingret о своей песне и целях на Евровидении 2024
Карта боевых действий 20 января 2024 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн
Это воспроизведение украинской реальности. Финалистка Нацотбора Ingret о своей песне и целях на Евровидении 2024
Без лишних справок и ксерокопий: какие услуги станут доступны благодаря законопроекту о цифровизации ВСУ
Больше видео
Як відбілити зуби в домашніх умовах
Читать дальше
Хочу белоснежную улыбку! Рассказываем, как отбелить зубы в домашних условиях
Як приготувати манник з грушею: покроковий рецепт
Читать дальше
Осенняя выпечка без муки: как приготовить манник с грушей

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь