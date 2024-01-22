Это воспроизведение украинской реальности. Финалистка Нацотбора Ingret о своей песне и целях на Евровидении 2024

Уже скоро состоится финал Нацотбора на Евровидение 2024. Именно 3 февраля мы узнаем, кто представит Украину на песенном конкурсе. О своей цели на Евровидении 2024 в случае победы рассказала певица Ingret. Читай больше в материале.

Певица Ingret рассказала о своей цели на Евровидении 2024

Певица Ingret (настоящее имя Ингрет Костенко) прошла в финал Национального отбора на Евровидение 2024. Она рассказала для Факты.Life, какой будет ее цель на Евровидении, если она победит в отборе, а еще о своей конкурсной песне.

Моя цель на Евровидении — отдать и подарить людям то, что у меня получается лучше всего, то есть вызвать у человека, который будет слушать мою музыку, ощущения и чувства через песню.

Ингрет говорит, самое ценное — это всколыхнуть эмоции у людей, которые потом пронимают живое в них. О своей песне на конкурсе рассказывает, что это воспроизведение украинской реальности.

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— Эта песня очень живая, поэтому через нее я прокричу на весь мир, что страшная война в Украине продолжается каждый день и каждую ночь, так что нам очень нужны внимание и поддержка мира!

Ingret уверена, песня Keeper понравится европейцам. Ведь в соцсетях уже распространяются обзоры на нее, трогательные комментарии.

Трек создавали с музыкантом Дмитрием Цыганенко. Ingret придумала идею и посыл, а уже на следующей встрече появился первый англоязычный кусочек текста. Потом Ingret написала украинскую часть, придумала мелодию. Дмитрий сделал аранжировку трека.

На Национальном отборе певица будет удивлять зрителей собой и песней, хочет передать все по-настоящему и честно. Трек посвящен женщинам, которые ждут своих близких с войны.

Среди конкурентов на отборе Ingret отметила исполнителей Ziferblat и Nahaba за мелодичность и жанры. В финале Национального отбора на Евровидение 2024 Ingret выступит под номером 2.

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