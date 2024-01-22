Це відтворення української реальності. Фіналістка Нацвідбору Ingret про свою пісню та мету на Євробаченні 2024

Уже скоро відбудеться фінал Нацвідбору на Євробачення 2024. Саме 3 лютого ми дізнаємося, хто представить Україну на пісенному конкурсі. Про свою мету на Євробаченні 2024 в разі перемоги розповіла співачка Ingret. Читай більше в матеріалі.

Співачка Ingret розповіла про свою мету на Євробаченні 2024

Співачка Ingret (справжнє ім’я Інгрет Костенко) пройшла у фінал Національного відбору на Євробачення 2024. Вона розповіла для Факти.Life, якою буде її мета на Євробаченні, якщо вона переможе у відборі, а ще — про свою конкурсну пісню.

Моя мета на Євробаченні — віддати й подарувати людям те, що в мене виходить найкраще, тобто викликати у людини, яка слухатиме мою музику, почуття і відчуття через пісню.

Інгрет каже, найцінніше — це сколихнути емоції в людей, які потім зворушать живе у них. Про свою пісню на конкурсі розповідає, що це відтворення української реальності.

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— Ця пісня дуже жива, тому через неї я прокричу на весь світ, що страшна війна в Україні триває кожного дня і кожної ночі, тож нам дуже потрібні увага та підтримка світу!

Ingret певна, пісня Keeper відгукнеться європейцям. Адже у соцмережах уже ширяться огляди на неї, зворушливі коментарі.

Трек створювали з музикантом Дмитром Циганенком. Ingret вигадала ідею та посил, а вже наступної зустрічі з’явився перший англомовний шматочок тексту. Потім Ingret написала українську частину, придумала мелодію. Дмитро зробив аранжування треку.

На Національному відборі співачка дивуватиме глядачів собою та піснею, хоче передати все справжньо та чесно. Трек присвячений жінкам, які чекають на своїх близьких з війни.

Серед конкурентів на відборі Ingret відзначила виконавців Ziferblat і Nahaba за мелодійність та жанри. У фіналі Національного відбору на Євробачення 2024 Ingret виступить під номером 2.

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