Шоу-біз

Це відтворення української реальності. Фіналістка Нацвідбору Ingret про свою пісню та мету на Євробаченні 2024

Анастасія Грубрина, журналістка сайту 22 Січня 2024, 19:00
Співачка Ingret розповіла про свою мету на Євробаченні 2024
Фото: Instagram

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