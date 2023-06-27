При поиске фильмов или сериалов на вечер наш выбор нередко падает на остросюжетные ленты о мошенниках. А ещё лучше, если такие события происходили в реальности, а сюжет повествует о самых больших аферах и аферистах десятилетий.

2022 стал бумом для таких фильмов: Аферист из Tinder, Вымышленная Анна, Выбывшая, повествующие о реальных историях великого обмана очень много — среди них также Большой самозванец, Шесть степеней отчуждения, Поймай меня, если сможешь, Быть Стэнли Кубриком, Хамелеон, Фиктивный агент и другие.

Почему нам так нравится смотреть фильмы об аферистах и мошенниках и стоит ли здесь искать “двойное дно” — разбирали в Vogue, рассказываем и мы.

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Почему мы смотрим фильмы об аферистах

Есть мнение, что одним из факторов интереса к таким историям является инстинкт самосохранения. То есть мы радуемся, что обманули не нас, а героя того или иного сюжета. Или даже настоящего, другого человека.

Вместе с тем многие смотрят фильмы, сериалы или программы о реальных преступлениях с мыслью, что так они смогут обезопасить себя от мошенничества: просматривают ленты и находят там необходимые для себя знания.

Наблюдатели считают, что они повышают свою осведомленность, просматривая фильмы об аферистах, и это делает их более обезопасенными.

Также стоит не забывать о присущем человеке чувстве радости от того, что беда произошла с кем-то другим. Например, немцы обозначают это чувство как schadenfreude, что переводится как злобная радость, то есть искаженное чувство радости из-за несчастья других.

“Злобная радость” или попытки не стать одними из? Почему мы смотрим фильмы о мошенниках / 3 Фотографии

Американский психолог Мелвин Дж. Лернер в своей книге 1980 Вера в справедливый мир: фундаментальное заблуждение говорит, что человеку свойственно делить мир на добрую его часть и плохую, к которой принадлежат те и другие люди.

Так вот, все мы стремимся веры в справедливость и желание, чтобы плохие вещи случались только с плохими людьми. Это также служит причиной интереса к таким фильмам и сериалам.

Но проблема фильмов об аферистах — не само наличие случаев в реальной жизни и даже не то, что мошенникам часто удается избежать наказания.

На самом же деле уважение и приверженность к главному плохому герою может дегуманизировать настоящую жертву аферы.

А вот правильное освещение проблемы может помочь каждому, кто стал жертвой аферы в жизни: один звонок или сообщение, несколько описанных шагов станут спасением для тех, кого смогли обмануть.

Если тебя действительно вдохновляют фильмы, которые сняты на основе реальных событий, но это не о мошенниках — читай в нашем материале, какие ленты можно просмотреть.

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