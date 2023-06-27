“Злісна радість” чи спроби не стати одними з? Чому ми дивимося фільми про шахраїв

Під час пошуку фільмів чи серіалів на вечір, наш вибір нерідко падає на гостросюжетні стрічки про шахраїв. А ще краще, якщо такі події відбувалися в реальності, а сюжет оповідає про найбільші афери та аферистів десятиліть.
Лише 2022 рік став бумом для таких фільмів: Аферист із Tinder, Вигадана Анна, Вибула (Dropout), що оповідають про реальні історії великого обману дуже багато — серед них також Великий самозванець, Шість ступенів відчуження, Впіймай мене, якщо зможеш, Бути Стенлі Кубриком, Хамелеон, Фіктивний агент та інші.
Чому ж нам так подобається дивитися фільми про аферистів та шахраїв і чи варто тут шукати “подвійне дно” — розбирали у Vogue, розповідаємо й ми.
Існує думка, що одним із факторів інтересу до таких історій є інстинкт самозбереження. Себто, ми радіємо, що ошукали не нас, а героя того чи іншого сюжету. Чи навіть й справжню, іншу людину.
Разом з тим багато людей дивиться фільми, серіали чи програми про реальні злочини з думкою, що так вони зможуть убезпечити себе від шахрайства: переглядають стрічки та знаходять там необхідні для себе знання.
Спостерігачі вважають, що вони підвищують свою обізнаність переглядаючи фільми про аферистів, і це робить їх більш убезпеченими.
Спостерігачі вважають, що вони підвищують свою обізнаність переглядаючи фільми про аферистів, і це робить їх більш убезпеченими.
Також варто не забувати про притаманне людині почуття радості від того, що біда сталася з кимось іншим. Наприклад, німці позначають це почуття як schadenfreude, що перекладається як злісна радість, тобто викривлене почуття радості через нещастя інших.
Американський психолог Мелвін Дж. Лернер у своїй книзі 1980 року Віра в справедливий світ: фундаментальна омана каже, що людині властиво ділити світ на добру його частину та погану, до якої належать ті й інші люди.
Так ось всі ми прагнемо віри в справедливість та бажання, аби погані речі траплялися лише з поганими людьми. Це також слугує причиною інтересу до таких фільмів та серіалів.
Та проблемою фільмів про аферистів є не сама наявність випадків у реальному житті й навіть не те, що шахраям часто вдається уникнути покарання.
Насправді ж повага та прихильність до головного поганця може дегуманізувати справжню жертву афери.
А ось правильне висвітлення проблеми може допомогти кожному, хто став жертвою афери у житті: один дзвінок чи повідомлення, кілька описаних кроків стануть порятунком для тих, кого таки змогли ошукати.
А ось правильне висвітлення проблеми може допомогти кожному, хто став жертвою афери у житті: один дзвінок чи повідомлення, кілька описаних кроків стануть порятунком для тих, кого таки змогли ошукати.
Якщо ж тебе справді надихають фільми, які зняті на основі реальних подій, але це не про шахраїв — читай у нашому матеріалі, які стрічки можна переглянути.
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Фото у тексті: IMDb.