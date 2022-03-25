Повстань, народе мій! В Ивано-Франковском драмтеатре напомнили настоящую историю советской песни

В Ивано-Франковске продолжают поднимать боевой дух украинцев. В местном Драматическом театре представили известную многим песню Вставай, страна огромная, но в украинском ключе.

Известный украинский поэт и прозаик Юрий Андрухович обратился к украинцам в начале песни.

— Текст ее (песни — ред.) написал русский поэт Василий Лебедев-Кумач, и это действительно так.

А вот мелодия — украдена. Мелодия родилась гораздо раньше — в 1919 году в рядах криворожских повстанцев УНР.

Называется эта песня Повстань, народе мій, — сообщил Андрухович.

Читать по теме Помогайте нам бороться с этим злом! ALEKSEEV обратился к белорусам Украинский певец ALEKSEEV обратился к белорусам с призывом остановить войну и не выполнять захватнические приказы.

Слова песни:

Повстань!

Повстань, народе мій!

Берись за зброю вмить!

Іде війна народная,

Священний бій кипить!

Повстань!

Повстань, народе мій!

Берись за зброю вмить!

Нехай під окупантами

Завжди земля горить!

Пусть эта песня снова вдохновляет нас на священный отпор рашистским оккупантам. Мы победим! — сказал Андрухович.

А ранее известная украинская певица Настя Каменских написала песню в поддержку Украины. В своих социальных сетях она представила песню Я — Украина.