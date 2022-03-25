Повстань, народе мій! В Івано-Франківському драмтеатрі нагадали справжню історію радянської пісні

В Івано-Франківську продовжують підіймати бойовий дух українців. У місцевому Драматичному театрі представили відому багатьом пісню Вставай, страна огромная, проте в українському ключі.
Відомий український поет та прозаїк Юрій Андрухович звернувся до українців на початку пісні.
— Текст її (пісні — ред.) написав російський поет Василь Лебедєв-Кумач, і це справді так.
А от мелодію — вкрадено. Мелодія народилася значно раніше — 1919 року у лавах криворізьких повстанців УНР.
А от мелодію — вкрадено. Мелодія народилася значно раніше — 1919 року у лавах криворізьких повстанців УНР.
– Називається ця пісня Повстань народе мій, — повідомив Андрухович.
Слова пісні:
Повстань!
Повстань, народе мій!
Берись за зброю вмить!
Іде війна народная,
Священний бій кипить!
Нехай під окупантами
Завжди земля горить!
Хай ця пісня знову надихає нас на священну відсіч рашистським окупантам. Ми — переможемо! — сказав Андрухович.
Хай ця пісня знову надихає нас на священну відсіч рашистським окупантам. Ми — переможемо! — сказав Андрухович.
А раніше відома українська співачка Настя Каменських також написала пісню на підтримку України. У своїх соціальних мережах вона представила пісню Я — Україна.