Повстань, народе мій! В Івано-Франківському драмтеатрі нагадали справжню історію радянської пісні

В Івано-Франківську продовжують підіймати бойовий дух українців. У місцевому Драматичному театрі представили відому багатьом пісню Вставай, страна огромная, проте в українському ключі.

Відомий український поет та прозаїк Юрій Андрухович звернувся до українців на початку пісні.

— Текст її (пісні — ред.) написав російський поет Василь Лебедєв-Кумач, і це справді так.

А от мелодію — вкрадено. Мелодія народилася значно раніше — 1919 року у лавах криворізьких повстанців УНР.

– Називається ця пісня Повстань народе мій, — повідомив Андрухович.

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Слова пісні:

Повстань!

Повстань, народе мій!

Берись за зброю вмить!

Іде війна народная,

Священний бій кипить!

Повстань!

Повстань, народе мій!

Берись за зброю вмить!

Нехай під окупантами

Завжди земля горить!

Хай ця пісня знову надихає нас на священну відсіч рашистським окупантам. Ми — переможемо! — сказав Андрухович.

А раніше відома українська співачка Настя Каменських також написала пісню на підтримку України. У своїх соціальних мережах вона представила пісню Я — Україна.