День без телефонов! MamaRika и Сергей Середа поделились семейными ритуалами и традициями

Наверное, у каждой семьи или пары есть свои обычаи, традиции и ритуалы. Это то, что делает их особенными, улучшает отношения и является одним из ключевых моментов. Очень важно, когда эти правила соблюдаются.

Певица MamaRika и актер Сергей Середа решили поделиться своими правилами, которые делают их семью крепкой и счастливой. Читай их в нашем материале.

Правила счастливой и крепкой семьи от певицы MamaRika

Звездные супруги имеют свои уникальные традиции, которые помогают беречь тепло, любовь и нежность в отношениях. Они важны, поэтому пара решила рассказать о них немного больше.

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Пара вместе уже более восьми лет, а потому свои секреты счастья выработала давно. Анастасия (это настоящее имя исполнительницы) и Сергей тайно поженились в Таиланде в 2020 году.

А через год они впервые стали родителями малыша. Тогда на свет появился Давид — “маленький революционер”. Так родители нежно называют своего ребенка. За кулисами шоу Хто зверху?, первый выпуск которого можно увидеть на Новом канале в 20:00, певица поделилась семейными традициями и ритуалами, которых они придерживаются в отношениях.

— Мы с Сергеем столько лет вместе, что у нас накопилось очень много ритуалов! Трудно выделить какие-либо конкретные.

Мне приятно, например, что после каждой поездки любимый встречает с цветами. Это очень трогательно, — рассказывает певица.

У супругов есть и другой семейный ритуал. Он направлен на времяпрепровождение и отделение жизни от работы.

Каждый день проводим время вместе с самыми родными. Есть ведь не только мы двое! Поэтому уделяем много внимания нашим деткам — сыну Давиду и собачке Рокки. В семейный выходной стараемся не брать в руки телефоны и погружаемся в домашнюю рутину.

— И каждый раз часть времени проводим в новом месте! Уже посетили Межигорье, Киевскую детскую железную дорогу, зоопарк, красивейшие парки.

Посмотреть шоу Хто зверху? с Лесей Никитюк и Богданом Шелудяком ты можешь каждый четверг в 20:00 на Новом канале!

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