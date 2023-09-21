День без телефонів! MamaRika та Сергій Середа поділилися родинними ритуалами та традиціями

Певно, кожна родина або пара має свої звичаї, традиції та ритуали. Це те, що робить їх особливими, покращує стосунки та є одним з ключових моментів. Дуже важливо, коли цих правил дотримуються.

Співачка MamaRika та актор Сергій Середа вирішили поділитися своїми правилами, які роблять їхню родину міцною та щасливою. Читай їх у нашому матеріалі.

Правила щасливої та міцної родини від співачки MamaRika

Зіркове подружжя має свої унікальні традиції, які допомагають берегти тепло, кохання та ніжність у стосунках. Вони важливі, а тому пара вирішила розповісти про них трохи більше.

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Пара разом уже понад вісім років, а тому свої секрети щастя виробила давно. Анастасія (це справжнє ім’я виконавиці) та Сергій таємно одружилися в Таїланді у 2020 році.

А за рік вони вперше стали батьками малюка. Тоді на світ з’явився Давид — “маленький революціонер”. Так батьки ніжно називають своє дитя. За лаштунками шоу Хто зверху?, перший випуск якого можна побачити на Новому каналі о 20:00, співачка поділилася родинними традиціями та ритуалами, яких дотримуються обоє в стосунках.

— Ми з Сергієм стільки років разом, що в нас назбиралося дуже багато ритуалів! Важко виокремити якісь конкретні.

Мені приємно, наприклад, що після кожної поїздки коханий зустрічає з квітами. Це дуже зворушливо, — розповідає співачка.

Подружжя має й інший сімейний ритуал. Він спрямований на проведення часу разом та відокремлення життя від роботи.

Щонеділі проводимо час разом із найріднішими. Адже є не лише ми двоє! Тож приділяємо багато уваги нашим діткам — сину Давиду та песику Роккі. У сімейний вихідний намагаємося не брати до рук телефони й цілковито поринаємо в домашню рутину.

— І щоразу частину часу проводимо в новому місці! Вже відвідали Межигір’я, Київську дитячу залізницю, зоопарк, красивезні парки.

Подивитися шоу Хто зверху? з Лесею Нікітюк і Богданом Шелудяком ти можеш щочетверга о 20:00 на Новому каналі!

Раніше актор Тарас Цимбалюк поділився, як ставиться до образливих коментарів.

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