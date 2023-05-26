Для идеальных параметров, как у Леси Никитюк: секреты рациона и рецепт завтрака от ведущей

Ноги Леси Никитюк свели с ума не одного мужчину, а о ее идеальных параметрах мечтают многие девушки. Ведущая семейного развлекательного шоу єПитання на Новом канале рассказала о секретах своего ежедневного рациона.

В разгаре сезон зелени, овощей и фруктов. Так что теперь в холодильниках украинцев гораздо больше свежих продуктов, которые так советуют диетологи и нутрициологи.

А вот у известной украинской телеведущей Леси Никитюк рацион определен уже давно и неизменный независимо от времени года и настроения.

— Немного расскажу вам о своем рационе. Его нет, — с улыбкой делится Никитюк.

Телеведущая рассказывает, что в ее рационе много круп, рыбы, птицы и обязательно салаты! Инода — по два-три раза в день.

Свинину, телятину, баранину не употребляю уже восемь лет. Хлеб — по праздникам. Тренировка через день.

Не будете есть — не похудеете, более того, еще и наберете, и косы выпадут, — шутит Леся Ивановна.

Завтрак от Леси Никитюк

Но секретами все не ограничилось. Леся Никитюк поделилась рецептом простого, быстрого и вкусного завтрака.

Ингредиенты:

Молодая капуста – 1/4 шт.

Морковь – 1/2 шт.

Мука – ст. л

Яйца – 2 шт.

Соль и перец – по вкусу

Способ приготовления:

Мелко нарежь капусту, а морковь натри на большую терку. Перемешай и добавь в овощную смесь немного муки, соли и перца по вкусу. На разогретую и смазанную маслом сковороду ложкой выложи смесь в виде оладьев. Сверху на каждый блинчик разбей по яйцу и жарь до готовности.

При подаче блюда, по желанию, укрась его свежей зеленью. Приятного аппетита!

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