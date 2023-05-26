Для идеальных параметров, как у Леси Никитюк: секреты рациона и рецепт завтрака от ведущей

Ноги Леси Никитюк свели с ума не одного мужчину, а о ее идеальных параметрах мечтают многие девушки. Ведущая семейного развлекательного шоу єПитання на Новом канале рассказала о секретах своего ежедневного рациона.
В разгаре сезон зелени, овощей и фруктов. Так что теперь в холодильниках украинцев гораздо больше свежих продуктов, которые так советуют диетологи и нутрициологи.
А вот у известной украинской телеведущей Леси Никитюк рацион определен уже давно и неизменный независимо от времени года и настроения.
— Немного расскажу вам о своем рационе. Его нет, — с улыбкой делится Никитюк.
Телеведущая рассказывает, что в ее рационе много круп, рыбы, птицы и обязательно салаты! Инода — по два-три раза в день.
Свинину, телятину, баранину не употребляю уже восемь лет. Хлеб — по праздникам. Тренировка через день.
Свинину, телятину, баранину не употребляю уже восемь лет. Хлеб — по праздникам. Тренировка через день.
Не будете есть — не похудеете, более того, еще и наберете, и косы выпадут, — шутит Леся Ивановна.
Но секретами все не ограничилось. Леся Никитюк поделилась рецептом простого, быстрого и вкусного завтрака.
При подаче блюда, по желанию, укрась его свежей зеленью. Приятного аппетита!
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