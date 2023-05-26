Для ідеальних параметрів, як у Лесі Нікітюк: секрети раціону та рецепт сніданку від ведучої

Ноги Лесі Нікітюк звели з розуму не одного чоловіка, а про її ідеальні параметри мріють чимало дівчат. Тож ведуча сімейного розважального шоу єПитання на Новому каналі розповіла про секрети свого щоденного раціону.
У розпалі сезон зелені, овочів та фруктів. Тож тепер у холодильниках українців значно більше свіжих продуктів, які так радять дієтологи та нутриціологи.
А от у відомої української телеведучої Лесі Нікітюк раціон визначений вже давно й незмінний незалежно від пори року та настрою.
— Трохи розкажу вам про свій раціон. Його немає, — з усмішкою ділиться Нікітюк.
Телеведуча каже: їсть багато круп, рибу, птицю та обов’язково салати. Іноді — двічі-тричі на день.
Свинину, телятину, баранину не вживаю вже вісім років. Хліб — на свята. Тренування через день.
Свинину, телятину, баранину не вживаю вже вісім років. Хліб — на свята. Тренування через день.
Не будете їсти — не схуднете, ба більше, ще й наберете, і коси випадуть, — жартує Леся Іванівна.
Та секретами все не обмежилося. Леся Нікітюк поділилася рецептом простого, швидкого та смачного сніданку.
Подаючи страву, за бажанням прикрась її свіжою зеленню. Смачного!
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