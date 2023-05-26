Для ідеальних параметрів, як у Лесі Нікітюк: секрети раціону та рецепт сніданку від ведучої

Ноги Лесі Нікітюк звели з розуму не одного чоловіка, а про її ідеальні параметри мріють чимало дівчат. Тож ведуча сімейного розважального шоу єПитання на Новому каналі розповіла про секрети свого щоденного раціону.

У розпалі сезон зелені, овочів та фруктів. Тож тепер у холодильниках українців значно більше свіжих продуктів, які так радять дієтологи та нутриціологи.

А от у відомої української телеведучої Лесі Нікітюк раціон визначений вже давно й незмінний незалежно від пори року та настрою.

— Трохи розкажу вам про свій раціон. Його немає, — з усмішкою ділиться Нікітюк.

Телеведуча каже: їсть багато круп, рибу, птицю та обов’язково салати. Іноді — двічі-тричі на день.

Свинину, телятину, баранину не вживаю вже вісім років. Хліб — на свята. Тренування через день.

Не будете їсти — не схуднете, ба більше, ще й наберете, і коси випадуть, — жартує Леся Іванівна.

Сніданок від Лесі Нікітюк

Та секретами все не обмежилося. Леся Нікітюк поділилася рецептом простого, швидкого та смачного сніданку.

Інгредієнти:

Молода капуста – 1/4 шт.

Морква – 1/2 шт.

Борошно – ст. л

Яйця – 2 шт.

Сіль та перець – на смак

Спосіб приготування:

Дрібно наріж капусту, а моркву натри на велику тертку. Перемішай і додай в овочеву суміш трішки борошна, солі та перцю на смак. На розігріту та змащену олією сковорідку ложкою виклади суміш у вигляді оладок. Зверху на кожен млинець розбий по яйцю і смаж до готовності.

Подаючи страву, за бажанням прикрась її свіжою зеленню. Смачного!

До літа лишилися лічені дні, та навіть якщо схуднути до нього не вдалося — не біда. Читай, як схуднути в талії без виснажливих дієт.

Не пропускай найцікавіше, підписуйся на наш Telegram-канал.