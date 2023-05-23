Здоров'я та краса

Обережно та з лікарем: як зробити “сушку” тіла до літа і на що звернути увагу

Вікторія Мельник, редакторка сайту 23 Травня 2023, 19:30
"Сушка" тіла
Фото: Pexels

Більше новин
Обережно та з лікарем: як зробити “сушку” тіла до літа і на що звернути увагу
Бери спогади у власні руки! Ідеї, як провести час із сім’єю та відпочити
Історія евакуаційної бригади з Донецького напрямку: як рятують поранених
Найстрашніше — не довезти! Як працюють медики евакуаційної бригади просто на лінії фронту
Як виростити м'яту на підвіконні: поради посадки та догляду
До ароматного чаю, коктейлів чи десертів: як виростити м’яту на підвіконні
Фотографії мирного Маріуполя: військовий видав книгу своїх робіт
Маріуполь, якого вже немає. Військовий видав книгу фоторобіт як пам’ятку померлому місту
Дивитись більше

Матеріали по темі

Як приготувати корисну вечерю: варіанти страв від Анастасії Голобородько
Надзвичайно просто, смачно та корисно! Різні варіанти вечері від нутриціологині
Харчова непереносність
Харчова непереносність чи алергія? Розрізняй, щоб зберегти гаманець
Судоми в ногах
Затекла нога або схопила судома? Як допомогти собі позбутися болю — поради невролога
дисморфофобія
Не подобається якась частинка свого тіла? Що таке дисморфофобія та чому від неї страждає Меган Фокс

Відео
0:08:28
Історія евакуаційної бригади з Донецького напрямку: як рятують поранених

Найстрашніше — не довезти! Як працюють медики евакуаційної бригади просто на лінії фронту
0:04:48
Фотографії мирного Маріуполя: військовий видав книгу своїх робіт
Маріуполь, якого вже немає. Військовий видав книгу фоторобіт як пам’ятку померлому місту
0:04:31
обстріл Іларіонівської громади
Будинок зрешечено металічними уламками! Як дніпряни оговтуються після ворожого обстрілу
0:12:00
Що відбувається в Бєлгороді: невже опозиція РФ готова боротися
Опозиція РФ здатна боротися? Мусієнко про те, що відбувається в Бєлгороді зараз
0:07:30
Навіщо Україні винищувачі F-16: як вони допоможуть у війні
F-16 створені, щоб перемогти поганих хлопців. Їхній час настав! Українці готуються навчатись на винищувачах
0:04:40
Коли та наскільки виростуть ціни на електроенергію
Втрачено більше половини потужностей! Наскільки можуть зрости ціни на електроенергію
0:09:37
Стабілізаційний пункт на Бахмутському напрямку: як працюють медики
Кожна ніч — пекельна! Робота медиків стабпункту на Бахмутському напрямку без прикрас
0:09:40
Ольга Оборіна: історія операторки, що знімала на деокупованих територіях
Знімала у катівнях та на деокупованих територіях! Розповідь операторки, яка документує нашу історію
Карта бойових дій в Україні
21 з 21 БПЛА — українські захисники підвищують ефективність: карта бойових дій в Україні 23 травня в режимі онлайн
0:13:21
Чому падає курс долара: чи зможе Нацбанк повернутися до плаваючого курсу
Чого чекати від долара? Чи зможе Нацбанк повернутися до плаваючого курсу та коли це станеться
Більше відео
Як виростити м'яту на підвіконні: поради посадки та догляду
Читати далі
До ароматного чаю, коктейлів чи десертів: як виростити м’яту на підвіконні

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь