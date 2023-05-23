Обережно та з лікарем: як зробити “сушку” тіла до літа і на що звернути увагу

Літо — час змін, мінімізації одягу на тілі та пляжного сезону. Війна скоригувала наш літній відпочинок, однак не скасувала його зовсім: тож підготувати власне тіло до водного та пляжного сезону можна будь-коли.

Звісно, здорове тіло — це постійна, систематична та тривала робота, і досягти бажаного результату за кілька тижнів досить складно, а часто навіть неможливо. До того ж варто пам’ятати про правильне схуднення та “підсушення” тіла без шкоди для власного здоров’я.

Як правильно “сушитися” до літа та яка принципова різниця між “сушкою” та схудненням — розповідаємо у матеріалі.

Що таке “сушка” тіла

З цим терміном більше знайомі професійні спортсмени, які перед виступами намагаються максимально позбутися жирового шару без втрати маси м’язів. “Сушка” передбачає безвуглеводну дієту у комплексі із фізичними вправами.

Результатом таких дій і стає м’язисте та підтягнуте тіло.

Однак з приходом культури здорового способу життя та догляду за тілом “сушка” стала популярною і серед звичайних людей.

Зверни увагу, що допомогти у правильному схудненні чи “сушці” має лікар. Не підбирай такі способи самостійно, аби не нашкодити здоров’ю!

Користь від “сушки”

Така дієта та фізичні вправи очищають організм від шлаків. Також внаслідок “сушки” покращується кровообіг, прискорюється регенерація, а через піт виводяться токсини.

“Сушка” зменшує кількість жирових відкладень, які можуть негативно впливати на твоє серце.

Водночас врахуй, що під час активних та інтенсивних вправ проявляється екстремальне навантаження на міокард.

Шкіра очищується, таким чином можуть навіть зникнути висипання.

Рухливість та гнучкість, які виникають внаслідок такого стилю життя, якісно покращують самопочуття.

Відмінності між схудненням та “сушкою”

Основна відмінність полягає в цілях. Адже схуднення націлене на позбавлення зайвих кілограмів шляхом дієт, відвідування спортзалу та збільшення активності.

А ось підсушення тіла має на меті втратити лише жировий прошарок, натомість зберегти масу тіла та зробити тіло більш рельєфним. Головне, що варто пам’ятати: перед “сушкою” варто зробити м’язи, аби тіло не виглядало худим.

Також “сушка” передбачає сувору дієту, якої варто дотримуватися протягом чіткого відліку часу: від двох тижнів до трьох місяців.

Також розробляється спортивне харчування, яке допомагає не втрачати м’язової складової тіла. “Сушка”, на відміну від звичайного схуднення, вимагає більш наукового підходу та медичного супроводу.

Як “підсушити” тіло

Головний принцип харчування під час “сушки” — виключити з раціону швидкі вуглеводи.

Серед них: цукор, цукерки, шоколад, випічка та солодощі.

Чому це потрібно? Тому що ти маєш змусити організм “спалювати” відкладені жирові шари, а не ті, які він отримує швидко від їжі.

“Повільні” вуглеводи — фрукти, сухофрукти, хліб з грубих сортів та подібні продукти також варто викинути зі свого раціону, або зменшити їхню кількість до мінімуму.

Як харчуватися під час “сушки”

Поступово знижуй калорійність їжі. Щоденно вживай від двох до двох з половиною грамів білків на один кілограм маси тіла. Білок допоможе наростити м’язи. Вуглеводи вживай у першій половині дня, білки — у другій. Харчування має бути дробовим: до шести разів на день дрібними порціями. Їсти потрібно за дві години до тренування та не менш ніж через годину після. Підтримуй водний баланс. В день потрібно випивати від двох до трьох літрів води. Відмовся від солі та шкідливих звичок.

Детальніше про спорт та правильне харчування, а також режим приймання їжі, ми писали в нашому іншому матеріалі.

Підписуйся на наш Telegram та стеж за останніми новинами!