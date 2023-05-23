Осторожно и с врачом: как сделать “сушку” тела к лету и на что обратить внимание

Лето — время перемен, минимизации одежды на теле и пляжного сезона. Война скорректировала наш летний отдых, однако не отменила его совсем: так что подготовить собственное тело к водному и пляжному сезону можно всегда.
Конечно, здоровое тело — это постоянная, систематическая и длительная работа, и добиться желаемого результата за несколько недель довольно сложно, а часто — даже невозможно. К тому же следует помнить о правильном похудении и “подсушке” тела без ущерба для собственного здоровья.
Как правильно “сушиться” до лета и какая принципиальная разница между “сушкой” и похудением — рассказываем в материале.
С этим термином больше знакомы профессиональные спортсмены, которые перед выступлениями пытаются максимально избавиться от жирового слоя без потери массы мышц. “Сушка” подразумевает безуглеводную диету в комплексе с физическими упражнениями.
Результатом таких действий и становится мускулистое и подтянутое тело.
Результатом таких действий и становится мускулистое и подтянутое тело.
Однако с приходом культуры здорового образа жизни и ухода за телом “сушка” стала популярной и среди обычных людей.
Обрати внимание, что помочь в правильном похудении или “сушке” должен врач. Не подбирай такие способы самостоятельно, чтобы не навредить здоровью!
В то же время учти, что во время активных и интенсивных упражнений проявляется экстремальная нагрузка на миокард.
В то же время учти, что во время активных и интенсивных упражнений проявляется экстремальная нагрузка на миокард.
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Основное отличие состоит в целях. Ведь похудение нацелено на лишение лишних килограммов путём диет, посещение спортзала и увеличение активности.
А вот подсушивание тела имеет целью потерять только жировую прослойку, зато сохранить массу тела и сделать тело более рельефным. Главное, что следует помнить: перед “сушкой” следует сделать мышцы, чтобы тело не выглядело худым.
Также “сушка” предполагает строгую диету, которую следует соблюдать в течение четкого отсчета времени: от двух недель до трех месяцев.
Также “сушка” предполагает строгую диету, которую следует соблюдать в течение четкого отсчета времени: от двух недель до трех месяцев.
Также разрабатывается спортивное питание, помогающее не терять мышечной составляющей тела. “Сушка”, в отличие от обычного похудения, требует более научного подхода и медицинского сопровождения.
Главный принцип питания во время “сушки” — исключить из рациона быстрые углеводы.
Среди них: сахар, конфеты, шоколад, выпечка и сладости.
Среди них: сахар, конфеты, шоколад, выпечка и сладости.
Почему это нужно? Потому что ты должен/(-а) заставить организм сжигать отложенные жировые слои, а не те, которые он получает быстро от еды.
“Медленные” углеводы — фрукты, сухофрукты, хлеб из грубых сортов и подобные продукты также следует выбросить из своего рациона, или уменьшить их количество до минимума.
Подробнее о спорте и правильном питании, а также режиме приема пищи, мы писали в нашем другом материале.
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