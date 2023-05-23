Осторожно и с врачом: как сделать “сушку” тела к лету и на что обратить внимание

Лето — время перемен, минимизации одежды на теле и пляжного сезона. Война скорректировала наш летний отдых, однако не отменила его совсем: так что подготовить собственное тело к водному и пляжному сезону можно всегда.

Конечно, здоровое тело — это постоянная, систематическая и длительная работа, и добиться желаемого результата за несколько недель довольно сложно, а часто — даже невозможно. К тому же следует помнить о правильном похудении и “подсушке” тела без ущерба для собственного здоровья.

Как правильно “сушиться” до лета и какая принципиальная разница между “сушкой” и похудением — рассказываем в материале.

Что такое “сушка” тела

С этим термином больше знакомы профессиональные спортсмены, которые перед выступлениями пытаются максимально избавиться от жирового слоя без потери массы мышц. “Сушка” подразумевает безуглеводную диету в комплексе с физическими упражнениями.

Результатом таких действий и становится мускулистое и подтянутое тело.

Однако с приходом культуры здорового образа жизни и ухода за телом “сушка” стала популярной и среди обычных людей.

Обрати внимание, что помочь в правильном похудении или “сушке” должен врач. Не подбирай такие способы самостоятельно, чтобы не навредить здоровью!

Польза от “сушки”

Такая диета и физические упражнения очищают организм от шлаков. Также в результате “сушки” улучшается кровообращение, ускоряется регенерация, а через пот выводятся токсины.

Сушка уменьшает количество жировых отложений, которые могут негативно влиять на твое сердце.

В то же время учти, что во время активных и интенсивных упражнений проявляется экстремальная нагрузка на миокард.

Кожа очищается, таким образом могут даже исчезнуть высыпания.

Подвижность и гибкость, возникающие в результате такого образа жизни, качественно улучшают самочувствие.

Различия между похудением и “сушкой”

Основное отличие состоит в целях. Ведь похудение нацелено на лишение лишних килограммов путём диет, посещение спортзала и увеличение активности.

А вот подсушивание тела имеет целью потерять только жировую прослойку, зато сохранить массу тела и сделать тело более рельефным. Главное, что следует помнить: перед “сушкой” следует сделать мышцы, чтобы тело не выглядело худым.

Также “сушка” предполагает строгую диету, которую следует соблюдать в течение четкого отсчета времени: от двух недель до трех месяцев.

Также разрабатывается спортивное питание, помогающее не терять мышечной составляющей тела. “Сушка”, в отличие от обычного похудения, требует более научного подхода и медицинского сопровождения.

Как “подсушить” тело

Главный принцип питания во время “сушки” — исключить из рациона быстрые углеводы.

Среди них: сахар, конфеты, шоколад, выпечка и сладости.

Почему это нужно? Потому что ты должен/(-а) заставить организм сжигать отложенные жировые слои, а не те, которые он получает быстро от еды.

“Медленные” углеводы — фрукты, сухофрукты, хлеб из грубых сортов и подобные продукты также следует выбросить из своего рациона, или уменьшить их количество до минимума.

Как питаться во время “сушки”

Постепенно снижай калорийность еды. Ежедневно употребляй от двух до двух с половиной граммов белков на один килограмм массы тела. Белок поможет нарастить мускулы. Углеводы употребляй в первой половине дня, белки — во второй. Питание должно быть дробным: до шести раз в день мелкими порциями. Кушать нужно за два часа до тренировки и не менее чем через час после. Поддерживай водный баланс. В день нужно выпивать от двух до трех литров воды. Откажись от соли и вредных привычек.

Подробнее о спорте и правильном питании, а также режиме приема пищи, мы писали в нашем другом материале.

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