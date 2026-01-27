ЩукаРиба — Моя земля: о чем песня финалиста Нацотбора Евровидения-2026

ЩукаРиба достойны представить Украину еврофанам, которые, кажется, больше всего любят этно.

Группа не переделывает наше наследие под поп-стандарт, а наоборот — подтягивает поп-музыку до глубины фольклора.

На сцене Нацотбора их будет всего шестеро (по правилам конкурса), но их энергия способна зажечь стадион.

ЩукаРиба на Нацотборе-2026: что известно об исполнителях

Группа ЩукаРиба — это драйвовый коллектив молодых профессиональных этнологов, историков и фольклористов из Киева.

Участники группы не просто исполняют традиционное многоголосие, а профессионально сочетают народное звучание с современной электроникой.

ЩукаРиба — настоящие культурные амбассадоры, которые устраивают вечеринки с аутентичными танцами и исполняют народные песни в современных клубах.

Интересно, что из-за большого количества участников группы, на сцену Нацотбора они выйдут не все, однако обещают сохранить всю силу звучания коллектива.

О чем песня ЩукаРиба Моя земля

Моя земля — это песня о пути домой, о том, как сильно тебя тянет туда, где тебя любят и ждут.

В ней — образы дороги, ведущей из леса к горам и полям, родное небо, ветер, который задает движение, о жизни.

Это песня о радости, когда после долгой разлуки ты наконец возвращаешься в Украину, в свой город или село, к бабушке, к родным и знакомым, которых давно не видел. О том моменте, когда сердце наполняется счастьем просто потому, что ты снова дома.

Моя земля — это история о доме, который всегда с тобой, и о моменте возвращения, которого ждешь всем сердцем.

ЩукаРиба — Моя земля: видео песни

ЩукаРиба — Моя земля: текст песни

Колії розлогі, звивані дороги

З лісу в гори, на поля

Над крилом пташиним

Небо синє-синє

А під ним — моя земля

Скільки дала ця земля

А вітер повіє, а вітер повіє

Серденько зрадіє, серденько зрадіє

Пташка шлях свій віднайде

(Знайде, знайде)

А вітер співає, а вітер співає

Доленьку гукає, доленьку гукає

Квітка з попелу зросте, квітка з попелу зросте

Шепотіла нам земля, час вертатися здаля

Шепотіла нам земля, час вертатися здаля

Шепотіла нам земля, час вертатися здаля

Шепотіла нам земля, час вертатися здаля

Шепотіла нам земля, час вертатись

Над крилом пташиним

Небо синє-синє

А під ним — моя земля.

