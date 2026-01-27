ЩукаРиба — Моя земля: про що пісня фіналіста Нацвідбору Євробачення-2026

ЩукаРиба гідні представити Україну єврофанам, які, здається, понад усе полюбляють етно. Гурт не переробляює нашу спадщину під поп-стандарт, а навпаки — підтягує поп-музику до глибини фольклору.

На сцені Нацвідбору їх буде лише шестеро (за правилами конкурсу), але їхня енергія здатна запалити стадіон.

ЩукаРиба на Нацвідборі-2026: що відомо про виконавців

Гурт ЩукаРиба — це драйвовий колектив молодих професійних етнологів, істориків та фольклористів із Києва.

Учасники гурту не просто виконують традиційне багатоголосся, а професійно поєднують народне звучання з сучасною електронікою.

ЩукаРиба є справжніми культурними амбасадорами, які влаштовують вечірки з автентичними танцями та виконують народні пісні у сучасних клубах.

Цікаво, що через велику кількість учасників гурту, на сцену Нацвідбору вони вийдуть не всі, проте обіцяють зберегти усю силу і чарівність звучання колективу.

Про що пісня ЩукаРиба Моя земля

Моя земля — це пісня про шлях додому, про те, як сильно тебе тягне туди, де тебе люблять і чекають. У ній — образи дороги, що веде з лісу до гір і полів, рідне небо, вітер, який каже рух, про життя. Це пісня про радість, коли після довгого розлуки ти нарешті повертаєшся в Україну, у своє місто чи село, до бабусі, до рідних і знайомих, яких давно не бачив. Про ту мить, коли серце наповнюється щастям просто тому, що ти знову вдома. Моя земля— це історія про дім, який завжди з тобою, і про момент повернення, якого чекаєш усім серцем.

ЩукаРиба — Моя земля: відео пісні

ЩукаРиба — Моя земля: текст пісні

Колії розлогі, звивані дороги

З лісу в гори, на поля

Над крилом пташиним

Небо синє-синє

А під ним — моя земля

Скільки дала ця земля

А вітер повіє, а вітер повіє

Серденько зрадіє, серденько зрадіє

Пташка шлях свій віднайде

(Знайде, знайде)

А вітер співає, а вітер співає

Доленьку гукає, доленьку гукає

Квітка з попелу зросте, квітка з попелу зросте

Шепотіла нам земля, час вертатися здаля

Шепотіла нам земля, час вертатися здаля

Шепотіла нам земля, час вертатися здаля

Шепотіла нам земля, час вертатися здаля

Шепотіла нам земля, час вертатись

Над крилом пташиним

Небо синє-синє

А під ним — моя земля.

