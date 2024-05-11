Сколько стоит проголосовать на Евровидении-2024 в Украине и что нужно знать

Поддержать любимую песню на Евровидении — очень важное задание для поклонников конкурса. Однако с каждым годом организаторы стремятся не стоять на месте и развиваться, поэтому внедряют новые правила. А отсюда у еврофанов возникает и вопрос, сколько стоит проголосовать на Евровидении-2024. Потому рассказываем дальше, какие тарифы в Украине.

Сколько стоит проголосовать на Евровидении-2024 и какие правила

В первую очередь, важно вспомнить новые правила голосования за своих фаворитов на песенном конкурсе. Ведь в этом году есть некоторые нововведения.

Первое изменение касается того, когда можно начинать голосовать. А отдать голос в этом году можно до выхода на сцену первого участника. Это должно позволить большему количеству зрителей выбрать, кто же будет победителем или победительницей Евровидения-2024. Когда линии голосования закроют, а результаты подсчитают, а триумфаторов конкурса определят суммой оценок от зрителей и жюри.

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Неизменным остается запрет отдавать голос за представителя или представительницу своей страны.

Сколько стоит проголосовать на Евровидении-2024? У нас есть для тебя ответ на этот вопрос.

Цена одного SMS для украинских зрителей, находящихся на территории нашего государства, будет стоить 7,44 гривны.

Как проголосовать в финале Евровидения-2024

Для того чтобы проголосовать за наиболее понравившуюся песню, можно отправить SMS на номер 7576, в тексте которого необходимо будет указать порядковый номер участника финала — от 1 до 26.

Такие сообщения за одного участника можно отправить до 20 раз.

Однако существует еще несколько вариантов, чтобы выбрать, кто победит на песенном конкурсе в этом году. Для этого можно отдать свой голос на официальном сайте Евровидения или воспользоваться приложением Eurovision Song Contest для Android или iOS.

Думаешь, когда же ждать своих фаворитов на сцене финала? Тогда читай порядок выступлений Евровидения-2024.

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