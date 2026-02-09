Нарушила ли Руслана правила Нацотбора Евровидения-2026: позиция Суспільного

Финал Национального отбора на Евровидение-2026, состоявшийся в эти выходные, не прошел без жарких дискуссий вокруг комментариев жюри. Суспільне Мовлення обнародовало разъяснения по поводу ситуации с Русланой, чья открытая поддержка одного из участников вызвала волну вопросов у зрителей и медиа — подробнее в нашем материале.

Комментирование Русланы на Нацотборе Евровидения-2026: что всколыхнуло зрителей

Согласно официальному заявлению, комментарий Русланы не является нарушением регламента. Организаторы отмечают, что роль жюри заключается не только в выставлении баллов, но и в экспертной оценке вокала, постановки и уникальности песни. Члены жюри имеют право делиться личными впечатлениями в эфире, даже если они носят субъективный характер.

Процесс формирования результатов от жюри многоэтапный: после завершения всех выступлений эксперты проводят закрытое обсуждение и выставляют индивидуальные оценки, которые впоследствии суммируются в общий балл.

В этом году в состав звездного жюри, кроме Русланы, вошли Zlata Ognevich, композитор Евгений Филатов, медиаэксперт Виталий Дроздов и хореограф Константин Томильченко. У каждого из них есть собственный фокус оценивания, который обеспечивает разносторонний взгляд на претендентов.

Напомним, что формула успеха на Нацотборе остается неизменной: 50% баллов предоставляет профессиональное жюри, а остальные 50% зависят от зрительского голосования в приложении Действие. В случае возникновения ситуации, когда два или более участников набирают одинаковое количество очков, решающее слово остается за украинцами — первое место занимает тот, кто получил высший балл именно от зрителей.

