Чи порушила Руслана правила Нацвідбору Євробачення-2026: позиція Суспільного

Фінал Національного відбору на Євробачення-2026, що відбувся цими вихідними, не минув без палких дискусій навколо коментарів журі. Сусіпльне Мовлення оприлюднило роз’яснення щодо ситуації з Русланою, чия відкрита підтримка одного з учасників викликала хвилю запитань у глядачів та медіа — детальінше в нашому матеріалі.

Коментування Руслани на Нацвідборі Євробачення-2026: що сколихнуло глядачів

Згідно з офіційною заявою, коментар Руслани не є порушенням регламенту. Організатори наголошують, що роль журі полягає не лише у виставленні балів, а й у експертному оцінюванні вокалу, постановки та унікальності пісні. Члени журі мають право ділитися особистими враженнями в ефірі, навіть якщо вони носять суб’єктивний характер.

Процес формування результатів від журі є багатоетапним: після завершення всіх виступів експерти проводять закрите обговорення та виставляють індивідуальні оцінки, які згодом підсумовуються в загальний бал.

Цьогоріч до складу зіркового журі, окрім Руслани, увійшли Zlata Ognevich, композитор Євген Філатов, медіаексперт Віталій Дроздов та хореограф Костянтин Томільченко. Кожен із них має власний фокус оцінювання, що забезпечує різносторонній погляд на претендентів.

Нагадаємо, що формула успіху на Нацвідборі залишається незмінною: 50% балів надає професійне журі, а інші 50% залежать від голосування глядачів у застосунку Дія. У разі виникнення ситуації, коли два чи більше учасників набирають однакову сумарну кількість очок, вирішальне слово залишається за українцями — перше місце посідає той, хто отримав вищий бал саме від глядачів.

