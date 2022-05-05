У нас нет другого выхода, кроме как выстоять — Татьяна Высоцкая о собственной истории войны

С начала полномасштабной войны семья ведущей программы Вікна-новини Татьяны Высоцкой активно помогает Украине защищаться от российского нашествия. Ее муж и выпускающий редактор Вікон пошел в территориальную оборону Киева, а Татьяна осталась дома с двумя детьми, чтобы волонтерить.

Старший сын Стас и десятилетняя дочь Тая уже более двух месяцев видят отца только по видеосвязи. Сами же они приобщаются к плетению сеток для военных и уже строят планы на будущее после победы.

— Для нашей семьи война началась со звонка от генических родственников — о том, что из Крыма идут колонны военной техники. Пока мне по телефону об этом на рассвете 24 февраля рассказывала мама, я увидела полоску света под дверью.

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Это уже мой муж Алексей, выпускающий редактор Вікон, собирал вещи в военкомат — ему пришло сообщение о сборе, — рассказывает Татьяна.

По ее словам, за месяц до войны Алексей записался в ряды терробороны боевым медиком, ведь имеет первое медицинское образование. Ранее он уже успел побывать в нескольких ротациях на Донбассе как капеллан-волонтер.

А два месяца назад он обнял меня, детей и ушел. Я осталась “на хозяйстве”. С тех пор мы виделись только по видео. Его рота попала сразу в горячую точку, под Гостомель. Сейчас он с собратьями следит за подступами в столицу.

Дети Высоцких восприняли начало войны очень мужественно. Стас, который сейчас студент, взял на себя роль папы, оберегает мать и сестренку и выполняет тяжелую работу.

Татьяна рассказывает, что во время сирен семья прячется в коридоре, накрывается одеялами и обнимается. Чтобы отвлечь дочь, играют в слова или смотрят любимый сериал.

— Дочери десять лет, она уязвимая, поэтому мы сейчас чаще, чем когда-либо, обнимаемся, и я шепчу ей: “Я рядом”. Она мечтает о победе, потому что оставила к этому случаю на даче рафаэлку.

А главное, мы пообещали исполнить ее мечту после победы — взять собаку! Теперь целыми днями просматриваем видео о породах и уходе за щенком, — делится ведущая.

Мать и сын сдают кровь для украинских военных и плетут маскировочные сетки.

Я стараюсь не отчаиваться и не грустить, хотя поводов ежедневно хватает. Но знаю, что у нас нет другого выхода, кроме как выстоять — за нами дети и наше будущее!

Вся семья искренне верит в победу Украины и готова восстанавливать родные города. Эта вера придает силы в самые сложные времена.

Еще до начала полномасштабного вторжения известная украинская предпринимательница и блогер Сабина Мусина открыла сбор средств на сердечные импланты для детей, живущих с врожденными пороками сердца.