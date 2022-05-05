Ми не маємо іншого виходу, ніж вистояти — Тетяна Висоцька про власну історію війни

З початку повномасштабної війни родина ведучої програми Вікна-новини Тетяни Висоцької активно допомагає Україні боронитися від російської навали. Її чоловік та випусковий редактор Вікон пішов у територіальну оборону Києва, а Тетяна залишилась вдома з двома дітьми, щоб волонтерити.

Старший син Стас та десятирічна донька Тая уже понад два місяці бачать батька лише по відеозв’язку. Самі ж вони долучаються до плетіння сіток для військових та вже будують плани на майбутнє після перемоги.

— Для нашої родини війна почалася із дзвінка від генічеських родичів — про те, що з Криму сунуть колони військової техніки. Поки мені телефоном про це на світанку 24 лютого розповідала мама, я побачила смужку світла під дверима.

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Це вже мій чоловік Олексій, випусковий редактор Вікон, збирав речі у військкомат — йому прийшло повідомлення про збори, — розповідає Тетяна.

За її словами, за місяць до війни Олексій записався в лави тероборони бойовим медиком, адже має першу медичну освіту. Раніше він уже встиг побувати у кількох ротаціях на Донбасі як капелан-волонтер.

А два місяці тому він обійняв мене, дітей і пішов. Я залишилась “на хазяйстві”. Відтоді ми бачилися лише по відео. Його рота потрапила одразу в гарячу точку, під Гостомель. Нині він із побратимами стежить за підступами до столиці.

Діти Висоцьких сприйняли початок війни дуже мужньо. Стас, який зараз студент, взяв на себе роль тата, оберігає маму та сестричку й виконує важку роботу.

Тетяна розповідає, що під час сирен родина ховається у коридорі, накривається ковдрами та обіймається. Щоб відволікти донечку, грають у слова чи дивляться улюблений серіал.

— Доньці десять років, вона вразлива, тож ми зараз частіше, ніж будь-коли, обіймаємось, і я шепочу їй: “Я поруч”. Вона мріє про перемогу, бо лишила до цієї нагоди на дачі рафаелку.

А головне, ми пообіцяли виконати її мрію — після перемоги взяти собаку! Тож тепер днями переглядаємо відео про породи й догляд за песиком, — ділиться ведуча.

Мати й син здають кров для українських військових та плетуть маскувальні сітки.

Я намагаюся не впадати у відчай чи сум, хоча приводів щодня не бракує. Але знаю, що ми не маємо іншого виходу, ніж вистояти — за нами діти й наше майбутнє!

Уся родина щиро вірить у перемогу України й готова відбудовувати рідні міста. Ця віра додає сил у найскладніші часи.

Ще до початку повномасштабного вторгнення відома українська підприємиця та блогерка Сабіна Мусіна відкрила збір коштів на серцеві імпланти для дітей, які живуть з вродженими вадами серця.