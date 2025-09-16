Роберт Рэдфорд ушел в засветы: легендарные роли и фильмография великого актера

Голливуд потерял одну из своих самых ярких звезд. В возрасте 89 лет умер Роберт Редфорд – актер, режиссер и настоящая кинолегенда.

Сообщает BBC.

Представитель актера Синди Бергер, отметив, что он ушел из жизни утром в своем доме в Санденсе, штат Юта, в месте, которое он любил, в окружении близких.

Мы будем очень скучать по нему, – отметила Бергер, добавив, что семья просит уважать ее конфиденциальность.

Путь к славе: от театра к большому кино

Роберт Редфорд начал свой творческий путь в Нью-Йорке, изучая искусство.

Позже он поступил в Американскую академию драматического искусства, где сосредоточился на актерском мастерстве.

В конце 1950-х — начале 1960-х годов он появлялся в телевизионных комедийных шоу, а его дебют в полнометражном кино состоялся в 1962 году в фильме Военная охота.

Настоящий успех пришел к нему после фильма Погоня, а уже в 1969 году Редфорд стал одной из ведущих звезд американского кино, сыграв в культовом вестерне Буч Кэссиди и Санденс Кид. Эта лента вошла в историю как самый кассовый вестерн.

В 1976 году он снова покорил зрителей, сыграв журналиста Боба Вудворда в фильме Вся президентская рать, рассказывающий о Вотергейтском скандале.

Среди других выдающихся актерских работ — Какими мы были, Афера, Три дня Кондора, Из Африки и Шпионские игры.

Режиссерский триумф

В 1980 году Редфорд дебютировал как режиссер, сняв семейно-психологическую драму Обыкновенные люди.

Фильм получил высокую оценку критиков и зрителей, а сам Рэдфорд был удостоен Оскара в категории Лучший режиссер в 1981 году.

В 2002 году его вклад в киноискусство был отмечен еще одним Оскаром за пожизненные достижения.

Комментарий коллеги Барбры Стрейзанд

Актриса Барбра Стрейзанд, снявшаяся с Рэдфордом в фильме Какими мы были, поделилась воспоминаниями о нем. Она рассказала, что его персонаж в фильме поначалу был “поверхностным”, но благодаря упорству Рэдфорда его сделали более глубоким.

Стрейзанд назвала его “редкой комбинацией интеллектуального ковбоя” и “одного из лучших актеров своего поколения”.

Она также отметила, что его сложность и то, что ты никогда не знаешь, о чем он думает, делали его увлекательным на экране.

Роберт Рэдфорд оставил незабываемый след в истории мирового кино.

