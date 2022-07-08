13-летний Синезий играл на саксофоне, чтобы поддержать украинцев — ведущая Татьяна Высоцкая рассказала историю ко Дню семьи

Сообщать о потерях, крови, скорби — это тяжелая работа. Журналисты и работники медиа сейчас испытывают дополнительные психологические травмы, имея дело с потоками “тяжелых” новостей. Но бывают истории, от которых ком в горле по светлому поводу. Одну из таких вспомнила и ведущая Татьяна Высоцкая ко Дню семьи.

Играл на саксофоне, чтобы поддержать усталых людей

Я как раз была в эфире всеукраинского телемарафона Єдині новини, когда мы рассказывали о замечательном моем земляке — 13-летнем Синезии.

Чтобы развлечь усталых и нервных людей, застрявших на несколько дней на вражеском блокпосте во время эвакуации с оккупированных территорий, парень решился на сильный поступок. Он достал свой саксофон и начал играть.

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Он играл все, что успел выучить за три года обучения. Это были каверы на современные песни. А еще он сыграл очень узнаваемую 1944, с которой Джамала выиграла Евровидение.

Мало того, что этот смелый юноша из оккупированного Геническа, где я проводила лето в детстве и там до сих пор в оккупации мои родственники и знакомые.

Так этот парень еще и не побоялся, что оккупанты узнают мотив и это может плохо закончиться.

В общем, я еле довела этот эфир. Но до сих пор вспоминаю невероятную силу духа этого по сути ребенка. И меня это делает сильнее.

Синезий — самый старший из пятерых детей в семье. Его отец — священник православной церкви Украины. На Арабатской стрелке у отца Олега был небольшой приход, а для Геническа это почти подвиг — церковь фактически на границе с временно оккупированным Крымом.

Отец Олег Горбовский рассказывал в материале моей коллеги Ирины Тимчишин, что он был единственным священником УПЦ на все ОТГ, ведь там давние владения Московского патриархата.

Отец, сколько мог, во время оккупации ходил на проукраинские митинги. Когда уже было невмоготу терпеть давление, решились на выезд колонной. Сейчас семья в безопасности на Прикарпатье, чему я несказанно рада.

Это я к чему вспоминаю — собственный пример в воспитании детей, в семье, все же срабатывает. Синезий тому яркий пример. Помощь ближним и мужество перед врагом — так вел себя отец, так поступил старший сын.

Сколько бы испытаний ни готовила судьба, семья уже воспитала достойную личность. Что может быть важнее этого?

А Синезий грозится устроить всеукраинский благотворительный тур с саксофоном.

Я бы с радостью побывала на его концерте. Но больше всего бы радовалась, если бы он встретился с Джамалой, вот это был бы у них музыкальный номер, — поделилась Татьяна Высоцкая.

Ранее мы рассказывали, как Олег Сенцов завоевал гран-при на польском кинофестивале за фильм Носорог.

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