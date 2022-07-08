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13-річний Сінезій грав на саксофоні, щоб підтримати українців — ведуча Тетяна Висоцька розповіла історію до Дня сім’ї

Анастасія Грубрина, практикантка сайту 08 Липня 2022, 13:59
У День сім'ї Тетяна Висоцька розповіла історію 13-річного хлопчика (1)
Фото: СТБ

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