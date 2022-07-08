13-річний Сінезій грав на саксофоні, щоб підтримати українців — ведуча Тетяна Висоцька розповіла історію до Дня сім’ї

Повідомляти про втрати, кров, скорботу — це важка робота. Журналісти та медійники нині зазнають додаткових психологічних травм, маючи справу з потоками “важких” новин. Але бувають історії, від яких клубок у горлі зі світлого приводу. Одну з таких якраз пригадала й ведуча Тетяна Висоцька до Дня сім’ї.

Грав на саксофоні, щоб підтримати зморених людей

Я саме була в ефірі всеукраїнського телемарафону Єдині новини, коли ми розповідали про чудового мого земляка — 13-річного Сінезія.

Щоб розважити зморених і знервованих людей, які застрягли на кілька днів на ворожому блокпості під час евакуації з окупованих територій, хлопець зважився на сильний вчинок. Він дістав свій саксофон і почав грати.

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Він грав усе, що встиг вивчити за три роки навчання. Це були кавери на сучасні українські пісні. А ще він заграв дуже впізнавану 1944, з якою Джамала виграла Євробачення.

Мало того, що цей сміливий юнак з окупованого Генічеська, де я проводила літо в дитинстві й там досі в окупації мої родичі та знайомі.

Так цей хлопець ще й не побоявся, що окупанти впізнають мотив і це може погано закінчитися.

Словом, я ледь довела той ефір. Але й досі згадую неймовірну силу духу цієї по суті дитини. І мене це зміцнює.

Сінезій — найстарший з п’ятьох дітей у родині. Його батько — священник православної церкви України. На Арабатській стрілці в отця Олега була невеличка парафія, а для Генічеська це майже подвиг — церква фактично на кордоні з тимчасово окупованим Кримом.

Батько, Олег Горбовський, розповідав у матеріалі моєї колеги Ірини Тимчишин, що він був єдиним священником УПЦ на все ОТГ, адже там давні володіння Московського патріархату.

Батько, скільки міг, під час окупації ходив на проукраїнські мітинги. Коли вже було несила терпіти тиск, наважилися на виїзд колоною. Нині родина в безпеці на Прикарпатті, чому я несказанно рада.

Це я до чого згадую — власний приклад у вихованні дітей, у сім‘ї, таки спрацьовує. Сінезій тому яскравий приклад. Допомога ближнім і мужність перед ворогом — так поводився батько, так повівся старший син.

Скільки б випробувань не випало на долю, родина вже виховала гідну особистість. Що може бути важливіше за це?

А Сінезій грозиться влаштувати всеукраїнський благодійний тур із саксофоном.

Я б залюбки побувала на його концерті. Але найбільше б тішилася, якби він зустрівся з Джамалою, ото був би в них музичний номер, — поділилась Тетяна Висоцька.

Раніше ми розповідали, як Олег Сенцов здобув гран-прі на польському кінофестивалі за фільм Носоріг.

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