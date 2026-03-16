Стиль жизни Шоу-биз

Пробуждение Мавки: в городах Украины появились арт-инсталляции с папоротником и русалками

Ирина Танасийчук, журналист сайта 16 марта 2026, 15:15 2 мин.
Фото к: В Киеве и Львове появились арт-инсталляции в тематике фильма Мавка. Справжній міф
Фото: Film.ua

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