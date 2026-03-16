Пробуждение Мавки: в городах Украины появились арт-инсталляции с папоротником и русалками

На улицах и в публичных просторах Киева и Львова в последнее время можно встретить необычные арт-объекты, которые радовали глаз жителей. В преддверии выхода долгожданной ленты “Мавка. Справжній міф” два крупнейших города Украины украсили живыми декорациями.

Именно поэтому в феврале и марте появились масштабные инсталляции в форме магических куполов, окутанных папоротником, а в центре Львова и в известных киевских ТРЦ установили магические сферы — настоящие “порталы” в мир мифа, где среди бетона чувствовалось пробуждение природы.

Однако дело не только в эстетике. Команда FILM.UA хотели напомнить украинцам об их корнях и аутентичных героях именно весной — в то время, когда природа начинает свой новый цикл.

Владимир Галайчук, консультировавший создателей относительно точности мифов, заметил, что мальчишки и русалки в нашей культуре никогда не были только добрыми сказками. Они олицетворяли сложный контакт человека с потусторонним миром. Фильм рассматривает миф как живую память и подчеркивает способность украинцев к стойкости.

Еще накануне премьеры горожане сообщали в соцсетях о “магическом” транспорте. В киевском метро проехался уникальный арт вагон, пассажиры которого могли встретить настоящих русалок. Мифических героинь также замечали на диджей-сетах и ​​в специальном “Мавчиному тролейбусі”.

Финальной точкой стал столичный Milk Bar на Шота Руставели, фасад которого “зацвел” фрагментами древнейшего леса, став популярной фотозоной города.

Создатели уверены, что эти инсталляции — способ напомнить, что жизнь и весна сильнее обстоятельств. А ты тоже можешь погрузиться в атмосферу легенды в кино: лента “Мавка. Справжній міф” вышла в широкий прокат с 1 марта.

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