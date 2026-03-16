Пробудження Мавки: в містах України з’явилися артінсталяції з папороттю та русалками

На вулицях та в публічних просторах Києва та Львова останнім часом можна зустріти незвичайні арт об’єкти, які тішили око жителів. Напередодні виходу довгоочікуваної стрічки “Мавка. Справжній міф” два найбільші міста України прикрасили живими декораціями.

Саме тому у лютому та березні зявилися масштабні інсталяції у формі магічних куполів, оповитих папороттю, а а центрі Львова та у відомих київських ТРЦ встановили магічні сфери — справжні “портали” у світ міфу, де серед бетону відчувалось пробудження природи.

Проте справа не лише в естетиці. Команда FILM.UA хотіли нагадати українцям про їхнє коріння та автентичних героїв саме навесні — у час, коли природа починає свій новий цикл.

Володимир Галайчук, який консультував творців щодо точності міфів, зауважив, що мавки та русалки в нашій культурі ніколи не були лише добрими казками. Вони уособлювали складний контакт людини з потойбіччям. Фільм розглядає міф як живу пам’ять та підкреслює здатність українців до стійкості.

Ще напередодні прем’єри містяни повідомляли у соцмережах про “магічний” транспорт. У київському метро проїхався унікальний арт вагон, пасажири якого мали змогу зустріти справжніх русалок. Міфічних героїнь також помічали на діджей-сетах та у спеціальному “Мавчиному тролейбусі”.

Фінальною точкою став столичний Milk Bar на Шота Руставелі, фасад якого “зацвів” фрагментами прадавнього лісу, ставши популярною фотозоною міста.

Творці впевнені, що ці інсталяції — спосіб нагадати, що життя і весна сильніші за обставини. А ти також можеш поринути в атмосферу легенди у кіно: стрічка “Мавка. Справжній міф” вийшла в широкий прокат з 1 березня.

