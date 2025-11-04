Перед світанком: музыкальный фильм, превращающий нарратив жертвенности в историю свободы

12 ноября, в 19:00 в Планете Кино (Forum Lviv) состоится премьера короткого музыкального фильма Перед світанком. В ходе события также представят док-эссе о его создании.

Инди-проект объединяет энтузиастов художников из Украины, Польши, Швейцарии и Канады. Он уже стал инструментом культурной дипломатии и получил награды на фестивалях в 22 странах. После показа пройдет сессия Q&A с авторами.

Перед світанком: что известно о фильме

Перед світанком — это фильм продолжительностью семь минут. Авторы переосмыслили песню Вже сонце низенько на современный лад.

История рассказывает о юной девушке, которую довела до отчаяния потеря любви и бремя поколенной подневольности. Однако она разрушает навязанный сценарий жертвы и выбирает жизнь без обещаний легкости, но с достоинством и свободой.

Героиня стала метафорой Украины, разрывающей круг травм и выбирающей борьбу за будущее. Это история о свободе, которая рождается из ответственности, и о рассвете после самой темной ночи.

Перед рассветом мы посвящаем Вооруженным Силам Украины. Пока они держат небо, мы поддерживаем смыслы, — отмечает режиссер Александр Денисенко.

Главную роль исполнила Камила Уржедовская, известная по фильму-кандидату на Оскар Кріпачка. Песню исполняет Юлия Донченко, экс-солистка культовых Братьев Гадюкиных.

Режиссер — Александр Денисенко, лауреат более 50 международных наград, протеже лауреата Оскара Анджея Вайды и номинанта на награду от Американской киноакадемии Славомира Идзяка.

Ленту отобрали более 70 кинофестивалей. Перед світанком получил более 30 номинаций и более 20 наград, в том числе Лучшее европейское музыкальное видео на ÉCU в Париже (известном как Европейский Санденс) и номинацию Лучшая история на Berlin Music Video Awards — рядом с работами Сабрины Карпентер, Леди Гаги и других всемирно известных музы.

— Фильм Александра поражает визуальной выверенностью мирового уровня: блестящие съемки, безупречный свет, декорации — достойно высоких похвал, — оставил свой отзыв кинооператор Славомир Идзяк. Он работал над фильмами Падения Черного Ястреба, Король Артур и Гарри Поттер.

Читать по теме Пограничники 2: когда будет новый сезон и что в нем ждать Скоро ожидаем премьеру новых серий.

Первым впечатлением поделился и глава Львовской ОВА Максим Козицкий:

— Этот фильм показывает глубину украинской души, нашей истории и культуры. И мир может понять и почувствовать сердце, что такое быть украинцем.

Генеральный консул Польши во Львове Марек Радзион отметил, что его поразила поэтика изображения и сама история — напряжение между содержанием и формой.

А еще авторы подготовили док-эссе Перед світанком: фільм про вибір жити, заглядывающий за кулисы съемок: от искры идеи до съемок под сирены и фестивальных премьер.

Это история, где тоска становится действием: взаимовыручка и изобретательность поддерживают свет, юмор спасает, а ответственность рождает свободу. Фильм показывает культуру как фактор национальной устойчивости: когда враг атакует язык, песни и память, наш ответ — творить и распространять поддерживающие дух истории.

Наши кинематографисты предлагают немало качественных фильмов. Вікна сделали подборку современных украинских фильмов, которые остаются в сердце.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!