Перед світанком: музичний фільм, що перетворює наратив жертовності на історію свободи

12 листопада, о 19:00 у Планеті Кіно (Forum Lviv) відбудеться прем’єра короткого музичного фільму Перед Світанком. Під час події також представлять док-есе про його створення.

Інді-проект об’єднує ентузіастів митців з України, Польщі, Швейцарії та Канади. Він вже став інструментом культурної дипломатії та отримав відзнаки на фестивалях у 22 країнах. Після показу пройде сесія Q&A з авторами.

Перед світанком: що відомо про фільм

Перед світанком — це фільм тривалістю сім хвилин. Автори переосмислили пісню Вже сонце низенько на сучасний лад.

Історія розповідає про юну дівчину, яку довела до відчаю втрата кохання та тягар поколінної підневільності. Проте вона руйнує нав’язаний сценарій жертви й обирає життя — без обіцянок легкості, але з гідністю та свободою.

Героїня стала метафорою України, що розриває коло травм і обирає боротьбу за майбутнє. Це історія про свободу, що народжується з відповідальності, і про світанок після найтемнішої ночі.

Перед світанком ми присвячуємо Збройним Силам України. Поки вони тримають небо — ми підтримуємо сенси, — зазначає режисер Олександр Денисенко.

Головну роль виконала Каміла Уржедовська, відома за фільмом-кандидатом на Оскар Кріпачка. Пісню виконує Юлія Донченко, екс-солістка культових Братів Гадюкіних.

Режисер — Олександр Денисенко, лауреат понад 50 міжнародних нагород, протеже лауреата Оскара Анджея Вайди й номінанта на нагороду від Американської кіноакадемії Славоміра Ідзяка.

Стрічку відібрали на понад 70 кінофестивалів. Перед світанком здобув більш як 30 номінацій та понад 20 нагород, зокрема відзнаку Найкраще європейське музичне відео на ÉCU в Парижі (відомому як Європейський Санденс) та номінацію Найкраща історія на Berlin Music Video Awards — поруч із роботами Сабріни Карпентер, Леді Гаги та інших всесвітньо відомих музикантів.

— Фільм Олександра вражає візуальною вивіреністю світового рівня: блискучі зйомки, бездоганне світло, декорації — гідно найвищих похвал, — залишив свій відгук кінооператор Славомір Ідзяк. Він працював над фільмами Падіння Чорного Ястреба, Король Артур та Гаррі Поттер.

Першим враженням поділився й очільник Львівської ОВА Максим Козицький:

— Цей фільм показує глибину української душі, нашої історії й культури. І світ може зрозуміти й відчути серцем, що таке бути українцем.

Генеральний консул Польщі у Львові Марек Радзівон зауважив, що його вразила поетика зображення і сама історія — напруга між змістом і формою.

А ще автори підготували док-есе Перед світанком: фільм про вибір жити, який зазирає за лаштунки зйомок: від іскри ідеї до зйомок під сирени й фестивальних прем’єр.

Це історія, де туга стає дією: взаємовиручка і винахідливість підтримують світло, гумор рятує, а відповідальність народжує свободу. Фільм показує культуру як чинник національної стійкості: коли ворог атакує мову, пісні та пам’ять, наша відповідь — творити й поширювати історії, що підтримують дух.

