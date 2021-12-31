Вареники, счастливая копейка и коляда — DZIDZIO о рождественских традициях своей семьи

Хитовый украинский певец Михаил Хома, более известный под псевдонимом DZIDZIO (Дзидзьо), поделился своими рождественскими традициями, курьезами, а также детскими новогодними воспоминаниями.

Семейные рождественские традиции DZIDZIO

На Святой вечер мы обязательно готовим вареники с капустой. Я могу их не есть круглый год, но если на столе 6 января нет этого блюда, то это не Святвечер для меня.

В один вареник мы запихивали копейку. И кто найдет ее, тот будет богат целый год.

Но есть нужно было осторожно, чтобы зубы не сломать.

Я не кутью начинал есть, а вареники (смеется). Пару раз находил счастливую копейку.

На Рождество мы ходили колядовать. Посевание, вертеп — это невероятно хорошие традиции, которые нужно передавать из поколения в поколение, потому что именно на них и формируется украинская нация.

Воспоминания про Новый год в детстве

Я очень ждал, когда папа придет с работы. Это для меня был самый большой праздник. Мы с мамой и сестрой сидели на кухне, за окном падал снег.

И тут папа заходит, немного раньше, чем должен был прийти. И не с пустыми руками, а с елкой. Какая радость была!

Я недавно вспомнил это и плакал два часа. Есть столь приятные моменты в жизни, которые нужно ценить и запоминать.

Курьезы, случавшиеся с Дзидзьо на новогодний праздник

Курьез был, когда первый раз я захотел праздновать Новый год не дома. Подумал, что уже взрослый. Меня ждали друзья, нам нужно было идти. Я спросил у мамы разрешения.

Она поначалу согласилась. Но когда я оделся, мама вдруг устроила театр, мол, я оставляю ее саму. Даже расплакалась.

Поэтому я остался дома. А уже через год праздновал с друзьями. Я бы маме за ту роль вручил Оскар.

Сейчас с мамой у нас очень хорошие отношения, мы часто общаемся. Жизнь слишком коротка, поэтому нужно ценить всех родственников, а обиды забывать.

А уже в первый день нового года в кинотеатрах выходит фильм с DZIDZIO и Олей Поляковой в главных ролях.

— 1 января я и вся Украина пойдет со мной в кинотеатр. На фильм Звезды по обмену, в котором я сыграла главную роль вместе с главным героем — DZIDZIO, где мы обменялись телами, — рассказывает певица.

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