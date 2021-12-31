Вареники, щаслива копійка та коляда — DZIDZIO про різдвяні традиції своєї родини

Хітовий український співак Михайло Хома, більш відомий під псевдонімом DZIDZIO (Дзідзьо), поділився своїми різдвяними традиціями, курйозами, а також дитячими спогадами про Новий рік.

Сімейні різдвяні традиції DZIDZIO

На Святу вечерю ми обов’язково готуємо вареники з капустою. Я можу їх не їсти цілий рік, але якщо на столі 6 січня немає цієї страви, то це не Свята вечеря для мене.

В один вареник ми запихали копійку. І хто знайде її, той буде багатий цілий рік.

Але їсти треба було обережно, щоб зуби не зламати.

Я не кутю починав їсти, а вареники (сміється). Пару разів знаходив щасливу копійку.

На Різдво ми ходили колядувати. Посівання, вертеп — це неймовірно гарні традиції, які треба передавати з покоління в покоління, бо саме на них і формується українська нація.

Згадки про Новий рік у дитинстві

Я дуже чекав, коли прийде тато з роботи. Це для мене було найбільше свято. Ми з мамою і сестрою сиділи на кухні, за вікном падав сніг.

Аж тут папа заходить, трошки раніше, ніж мав би прийти. І не з пустими руками, а з ялинкою. Яка радість була!

Я нещодавно згадав це і плакав дві години. Є настільки приємні моменти в житті, які треба цінувати й запам’ятовувати.

Курйози, які траплялися з Дзідзьо на новорічне свято

Курйоз був, коли перший раз я захотів святкувати Новий рік не вдома. Подумав, що вже дорослий. Мене чекали друзі, ми мали йти. Я спитав у мами дозволу.

Вона спочатку погодилася. Але коли я вдягнувся, мама раптом влаштувала театр, мовляв, я лишаю її саму. Навіть розплакалася.

Тому я лишився вдома. А вже через рік святкував з друзями. Я б мамі за ту роль вручив Оскар.

Зараз з мамою ми маємо дуже добрі стосунки, часто спілкуємося. Життя надто коротке, тому треба цінувати всіх родичів, а образи забувати.

А вже в перший день нового року в кінотеатрах виходить стрічка з DZIDZIO та Олею Поляковою в головних ролях.

— 1 січня я і вся Україна піде зі мною в кінотеатр. На фільм Зірки за обміном, в якому я зіграла головну роль разом із головним героєм — Dzidzio, де ми обмінялися тілами. Я гратиму чоловіка, а він — жінку, — розповідає співачка.

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