За секунду трагедия была бы неизбежна! Виктор Андриенко рассказал, как спас коллегу во время съемок фильма

На маленьком экране дома или на большом в кино, комедиях или боевиках — порой кажется, что герои фильма делают все автоматически и очень легко. Однако иногда их работа имеет свои опасности.

В перерыве между съемками сериала Зв’язок актер Виктор Андриенко рассказал, что в его профессиональной жизни случался не один увлекательный и одновременно опасный эпизод. Но был особенный во времена каскадерства.

Иногда мы спасали жизнь друг другу, даже не задумываясь об этом.

Так, после получения первого разряда и первого места в Запорожье среди юниоров по дзюдо и работы в 30 лентах каскадером, и произошла эта особенная история.

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Для съемок фильма Канкан в Английском парке Виктору Андриенко необходимо было найти тренированную овчарку, которая должна была уметь прыгать на два метра. Однако та, что подошла для особой роли, имела определенные проблемы с агрессией.

— По сюжету собака должна была разорвать верхнюю одежду на плече каскадера. А дрессировщик должен был держать овчарку очень жестко и оттаскивать от каскадера. Однако в кадре дрессировщика заменили на известного актера, игравшего хозяина овчарки.

После команды “фас” собака начала с такой яростью прокусывать куртку, что актер испугался и отпустил поводок. Овчарка, почувствовав слабину, прыгнула вперед, пытаясь схватить каскадера за горло.

За секунды трагедии было бы уже не избежать, ведь собака могла просто загрызть каскадера. Поэтому Виктор Андриенко среагировал мгновенно и прыгнул в ее сторону, начал хлопать в ладоши и отвлекать раздраженное животное, которое моментально среагировало и бросило мужчину.

Сделал это интуитивно, не задумываясь. А потом каскадер подошел ко мне и поблагодарил за то, что я спас ему жизнь. Сначала даже не понял, о чем идет речь.

А премьеру сериала Зв’язок с Виктором Андриенко ты сможешь посмотреть уже этой осенью на Новом канале.

Однако некоторые украинские творцы берутся спасать чужие жизни на постоянной основе. Читай, как актер Алексей Суровцев открыл ветбольницу для тяжелобольных животных.

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