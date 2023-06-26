Шоу-биз

За секунду трагедия была бы неизбежна! Виктор Андриенко рассказал, как спас коллегу во время съемок фильма

Даниэла Долотова, редактор сайта 26 июня 2023, 20:00
Віктор Андрієнко
Фото: Новый канал

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