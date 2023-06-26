Шоу-біз

За секунду трагедія була б неминучою! Віктор Андрієнко розповів, як врятував колегу під час зйомок фільму

Даніела Долотова, редакторка сайту 26 Червня 2023, 20:00
Віктор Андрієнко
Фото: Новий канал

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