За секунду трагедія була б неминучою! Віктор Андрієнко розповів, як врятував колегу під час зйомок фільму

На маленькому екрані вдома чи великому в кіно, у комедіях чи бойовиках — часом здається, що герої фільму роблять все автоматично та дуже легко. Однак деколи їхня робота має свої небезпеки.

У перерві між зйомками серіалу Зв’язок актор Віктор Андрієнко розповів, що в його професійному житті траплявся не один захопливий та водночас небезпечний епізод. Та був особливий — за часів каскадерства.

Іноді ми рятували життя одне одному, навіть не замислюючись про це.

Так, після здобуття першого розряду і першого місця у Запоріжжі серед юніорів з дзюдо та роботи у 30 кінострічках каскадером, і сталась ця особлива історія.

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Для зйомок фільму Канкан в Англійському парку Віктору Андрієнку необхідно було знайти треновану вівчарку, яка повинна була вміти стрибати на два метри. Однак та, яка підійшла для особливої ролі, мала певні проблеми з агресією.

— За сюжетом, собака мав розідрати верхній одяг на плечі каскадера. А дресирувальник повинен був тримати вівчарку дуже жорстко й відтягувати від каскадера. Проте в кадрі дресирувальника замінили на відомого актора, який грав хазяїна вівчарки.

Після команди “фас” собака почав з такою люттю прокушувати куртку, що актор злякався й відпустив пасок. Вівчарка, відчувши слабину, стрибнула вперед, намагаючись схопити каскадера за горло.

За секунди трагедії було б вже не уникнути, адже собака міг просто загризти каскадера. Тому Віктор Андрієнко зреагував миттєво та стрибнув у його бік, почав плескати в долоні та відволікати роздратовану тварину, яка вмить зреагувала та покинула чоловіка.

Зробив це інтуїтивно, не замислюючись. А потім каскадер підійшов до мене й подякував за те, що я врятував йому життя. Спочатку навіть не зрозумів, про що йдеться.

А прем’єру серіалу Зв’язок з Віктором Андрієнком ти можеш побачити вже цієї осені на Новому каналі.

Та деякі українські митці беруться рятувати чужі життя на постійній основі. Читай, як актор Олексій Суровцев відкрив ветлікарню для важкохворих тварин.

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