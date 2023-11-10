Шоу-биз

Где бы я ни был, всегда сортирую пластик! Шеф-повар Алекс Якутов рассказал об экологичных привычках

Анастасия Грубрина, журналист сайта 10 ноября 2023, 20:00
Зажди сортую пластик: Алекс Якутов про екологічні звички
Фото: Pexels

Больше новостей
сексуальне життя
Трудности бывают у всех! Шесть способов поговорить с партнером, если ты не доволен(-а) сексуальной жизнью
Как избавиться от крыс: способы
Непрошенные квартиранты: как избавиться от крыс в частном доме и на даче
В які країни краще не подорожувати у 2024 році: антидобірка
Подборка мест, которые не стоит посещать в 2024 году. Делятся эксперты по путешествиям
Где бы я ни был, всегда сортирую пластик! Шеф-повар Алекс Якутов рассказал об экологичных привычках
єОселя для военнослужащих: условия и на что можно рассчитывать
Смотреть больше

Материалы по теме

Міжнародний день Чорного моря — цікаві факти про море
Уверен(-а), что ты все о нем знал(-а)? Международный день Черного моря и интересные факты о нем
озоновая дыра
Размером с Северную Америку! Над полюсом образовалась озоновая дыра — опасно ли это
масовий мор риби
Массовый мор рыбы в Житомирской области! Почему такая ситуация регулярно повторяется, и каковы причины гибели биоресурсов
Міжнародний день охорони озонового шару: вплив людства та як врятувати планету
Международный день охраны озонового слоя: почему важно бороться с озоновыми дырами и как это делать

Видео
0:05:48
Черга на кордоні з Польщею: що відомо станом на цю мить

Движение — 20 машин в сутки. Какая очередь на границе с Польшей — что известно по состоянию на этот момент
Карта бойових дій в Україні
Карта боевых действий 10 ноября 2023 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн
0:05:17
Recovery семінар
Центр Recovery провел семинар по психологической реабилитации военных — где посмотреть лекции
Воєнний стан в Україні
Военное положение в Украине. Объясняем, до какого числа и что нужно знать
Карта бойових дій в Україні
Карта боевых действий 9 ноября 2023 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн
0:08:08
Росіяни скидають невідомі сльозогінні речовини: ситуація на фронті
Россияне сбрасывают неизвестные вещества во время штурмов — военные о боях на Бахмутском направлении
0:02:52
Жахи війни замість легкої служби: полонені росіяни про те, чому пішли воювати
Хотел “малину”, а получил ранение и плен. Захваченные россияне о том, почему пошли воевать
0:03:37
Протести польських перевізників на кордоні Польщі та України: що відомо
В очереди уже 1000 грузовиков! Что известно про протест польских перевозчиков на границе с Украиной
0:04:25
Найважче для них — відстань: премія Тато року — хто переміг
Самое тяжелое — разлука с детьми. Как прошла премия Папа года-2023 и кто победил
0:03:31
Ірина Фаріон: скандал з російськомовними військовими
Профессора Ирину Фарион уволить? Из-за чего разгорелся скандал и как реагируют военные
Больше видео
В які країни краще не подорожувати у 2024 році: антидобірка
Читать дальше
Подборка мест, которые не стоит посещать в 2024 году. Делятся эксперты по путешествиям
Чому коли виходиш із води стає холодно: просте пояснення
Читать дальше
Почему становится холодно, когда выходишь из воды: три простых объяснения

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь