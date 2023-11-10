Где бы я ни был, всегда сортирую пластик! Шеф-повар Алекс Якутов рассказал об экологичных привычках

Заботиться о природе и учиться экологическому сознанию — то, что всегда актуально. Особенно полезно, когда этот пример подают нам известные люди. Шеф-повар Алекс Якутов поделился своими экологическими привычками.

Всегда сортирую пластик: Алекс Якутов про экологичные привычки

Ведущий кулинарного реалити На ножах, которое выходит каждый вторник в 20:00 на Новом канале, сформировал свои полезные для окружающей среды привычки и правила еще когда учился в кулинарной школе в Италии.

Выбрать эко-сумку вместо полиэтиленового пакета и сортировать батарейки и пластик — даже такие бытовые экологические привычки положительно повлияют на природу и климат. Загрязнение окружающей среды может уменьшить каждый из нас несложными действиями.

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К Международному дню энергосбережения, который празднуют 11 ноября, Алекс Якутов рассказал о своих привычках, благодаря которым бережет окружающую среду.

Моя жена Аля — эко-волонтер. И именно она привила мне определенные эко-привычки, — делится Алекс Якутов. Но некоторые я сформировал еще во время учебы в Италии больше десяти лет назад.

— Тогда мы в кулинарной школе IFSE всегда сортировали мусор и сортировали отдельно пластик, объедки и прочее. Когда только приехал туда, то не понимал, зачем целых три разных бака.

Потом мне объяснили, что могут прибыть с проверкой в школу и оштрафовать. Так что привычка сортировать мусор у меня сформирована давно. И где бы я ни был, всегда сортирую пластик.

Когда остается какая-нибудь еда, Алекс не выбрасывает ее, а кормит бездомных животных на улице.

— Еще одна эко-привычка: всегда убираю за своей собакой. Когда мы с Анфисой (собакой — ред.) выходим гулять, то я беру с собой биоразлагаемые пакеты.

В машине у Алекса всегда лежат эко-сумки, с которыми он ходит в супермаркет.

— Если же забыл их взять, то покупаю биоразлагаемые и пытаюсь использовать минимальное количество. К примеру, складываю как можно больше овощей и фруктов в один пакет, чтобы наклеить все стикеры на него, или просто вручить их кассирам. И это очень удобно! Потом дома у тебя не собирается целая куча пакетов, — говорит Алекс Якутов.

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