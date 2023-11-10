Де б я не був, завжди сортую пластик! Шеф-кухар Алекс Якутов розповів про екологічні звички

Дбати про природу та навчатися екологічної свідомості — те, що завжди на часі. Особливо корисно, коли цей приклад подають нам відомі люди. Шеф-кухар Алекс Якутов поділився своїми екологічними звичками.

Зажди сортую пластик: Алекс Якутов про екологічні звички

Ведучий кулінарного реаліті На ножах, яке виходить щовівторка о 20:00 на Новому каналі, сформував свої корисні для довкілля звички і правила ще коли навчався у кулінарній школі в Італії.

Вибрати екосумку замість поліетиленового пакета та сортувати батарейки і пластик — навіть такі побутові екологічні звички позитивно вплинуть на природу та клімат. Забруднення навколишнього середовища може зменшити кожен з нас нескладними діями.

Зараз також дивляться

До Міжнародного дня енергозбереження, яке святкують 11 листопада, Алекс Якутов розповів про свої звички, завдяки яким береже довкілля.

Моя дружина Аля — ековолонтерка. І саме вона прищепила мені певні екозвички, — ділиться Алекс Якутов. Але деякі я сформував ще під час навчання в Італії понад десять років тому.

— Тоді ми в кулінарній школі IFSE завжди сортували сміття та відбирали окремо пластик, недоїдки та інше. Коли лише приїхав туди, то не розумів, навіщо аж три різні баки.

Потім мені пояснили, що можуть прибути з перевіркою до школи та оштрафувати. Тож звичка сортувати сміття в мене сформована давно. І хоч де б я був, завжди відокремлюю пластик.

Коли залишається якась їжа Алекс не викидає її, а годує безпритульних тварин на вулиці.

— Ще одна екозвичка: завжди прибираю за своїм собакою. Коли ми з Анфісою (домашнім песиком — ред.) виходимо гуляти, то я беру з собою біорозкладні пакети.

У машині в Алекса завжди лежать екосумки, з якими він ходить до супермаркету.

— Якщо ж забув їх узяти, то купую біорозкладні та намагаюся використати мінімальну кількість. Приміром, складаю якомога більше овочів і фруктів в один пакет, аби наліпити всі стікери на нього, або ж просто вручити їх касирам. І це дуже зручно! Потім удома в тебе не збирається цілий смітник пакетів, — каже Алекс Якутов.

Дивися другий сезон шоу На ножах щовівторка о 20:00 на Новому каналі!

Раніше ми розповідали про традиції відпочинку Слави Дьоміна з сином.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.