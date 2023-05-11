Смотри, не проспи! Когда второй полуфинал Евровидения-2023 и во сколько его можно смотреть

Каждый год песенный конкурс Евровидение переносит своих зрителей в какой-то другой мир, наполненный одновременно ярким шоу, неоднообразной музыкой и важными смыслами. Но когда прошел уже первый полуфинал, возникает вопрос, когда второй?

Когда второй полуфинал Евровидения-2023 и во сколько смотреть

Второй полуфинал Евровидения-2023 состоится 11 мая. Начало трансляции песенного конкурса начнется в 22.00.

Где смотреть Евровидение-2023

Трансляция второго полуфинала Евровидения-2023 будет доступна украинским зрителям на канале Суспільне Культура.

Также песенный конкурс можно посмотреть на следующих платформах:

Не терпится узнать имя победителя песенного конкурса? Читай, когда состоится финал Евровидения-2023 и где его посмотреть.

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