Дивись, не проспи! Коли другий півфінал Євробачення-2023 та о котрій його можна дивитися

Кожного року пісенний конкурс Євробачення переносить своїх глядачів у якийсь інший світ, що наповнений водночас яскравим шоу, неодноманітною музикою та важливими сенсами. Та коли минув вже перший півфінал, з’являється питання, коли другий?

Коли другий півфінал Євробачення-2023 та о котрій дивитися

Другий півфінал Євробачення-2023 відбудеться 11 травня. Початок трансляції пісенного конкурсу розпочнеться о 22:00.

Де дивитися Євробачення-2023

Трансляція другого півфіналу Євробачення-2023 буде доступна для українських глядачів на каналі Суспільне Культура.

Також пісенний конкурс можна подивитися на таких платформах:

Не терпиться дізнатись ім’я переможця пісенного конкурсу? Читай, коли відбудеться фінал Євробачення-2023 та де його подивитися.

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