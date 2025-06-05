Я — легенда 2: что известно о продолжении популярного фильма с Уиллом Смитом

Сейчас стало популярным выпускать продолжение культовых кинокартин. И фильм Я — легенда является одной из них. Еще в 2022 году официально подтвердили продолжение ленты, вышедшей на экраны в 2007 году. Читай, что известно о фильме Я — легенда 2.

Сначала хотим напомнить о чем сюжет оригинального фильма. История рассказывает о вирусе, который превращает людей в существ, похожих на зомби. В результате этого Нью-Йорк становится пустым. Роберт Невилл, которого сыграл Уилл Смит, остался единственным живым жителем. Он боролся за выживание в этом постапокалиптическом мире.

Многие помнят, что в фильме главный герой умер. Но на DVD дисках фильма есть альтернативный конец, где герой выжил. Поэтому, вероятно, вторая часть станет продолжением именно этого финала.

Я — легенда 2: что известно о фильме

Еще в 2022 году Уилл Смит подтвердил, что работает над продолжением культового научно-фантастического фильма 2007 года Я — легенда.

Он также поделился, что активно занимается созданием сценария вместе с Майклом Б. Джорданом и он также примет участие в фильме. Хотя роль Джордана пока не разглашается.

Смит говорил, что сначала не планировал сниматься в продолжении. В интервью BBC Radio 1 актер отметил, что вероятнее всего не будет участвовать в фильме:

— Это был один из проектов, которые я планировал оставить позади, но когда я услышал идею, это стало очень интересной концепцией. Майкл Б. Джордан был непосредственно вовлечен в ее создание, — заявил он.

Кстати, сам Смит и намекнул на сюжет на одном из фестивалей.

— Мы склоняемся к той версии, где я остаюсь в живых. Я не могу многое рассказать, но Майкл Б. Джордан здесь, и мы это делаем, — сказал актер во время своего выступления на Международном кинофестивале Красного моря в Саудовской Аравии. То есть, вторая часть фильма будет развивать именно альтернативную концовку.

Я — легенда 2: дата выхода

Пока точная дата выхода Я — легенда 2 не анонсирована. Но работа над фильмом длится с 2022 года, поэтому есть вероятность, что премьера состоится в конце 2025 или начале 2026 года.

Я — легенда 2: трейлер

Официальный видеоматериал отсутствует. То, что ты можешь найти в интернете, это созданные видео искусственным интеллектом или смонтированные из других проектов. Поэтому советуем запастись терпением, фильм точно должен выйти на экраны, ведь первая часть фильма имела большой успех в прокате.

Она заработала $585,4 млн при бюджете $150 млн.

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