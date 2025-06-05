Я — легенда 2: що відомо про продовження популярного фільму з Віллом Смітом

Зараз стало популярним випускати продовження до культових кінокартин. І фільм Я — легенда є одним із них. Ще у 2022 році офіційно підтвердили продовження стрічки, яка вийшла на екрани у 2007 році. Читай, що відомо про фільм Я — легенда 2.

Спершу хочемо нагадати, про що сюжет оригінального фільму. Історія розповідає про вірус, який перетворює людей на істот, схожих на зомбі. У результаті цього Нью-Йорк стає порожнім. Роберт Невілл, якого зіграв Вілл Сміт, залишився єдиним живим мешканцем. Він боровся за виживання в цьому постапокаліптичному світі.

Багато хто пам’ятає, що у фільмі головний герой помер. Але на DVD-дисках фільму є альтернативний кінець, де герой вижив. Тому, ймовірно, друга частина стане продовженням саме цього фіналу.

Я — легенда 2: що відомо про фільм

Ще у 2022 році Вілл Сміт підтвердив, що працює над продовженням культового науково-фантастичного фільму 2007 року Я — легенда.

Він також поділився, що активно займається створенням сценарію разом з Майклом Б. Джорданом і він також візьме участь у фільмі. Хоча роль Джордана поки не розголошується.

Сміт говорив, що спершу не планував зніматися у продовженні. В інтерв’ю BBC Radio 1 актор зазначив, що найімовірніше не братиме участь у фільмі:

— Це був один із тих проектів, які я планував залишити позаду, але коли я почув ідею, це стало дуже цікавою концепцією. Майкл Б. Джордан був безпосередньо залучений у її створення, — заявив він.

До речі, сам Сміт і натякнув на сюжет на одному з фестивалів.

— Ми схиляємося до тієї версії, де я залишаюсь живим. Я не можу багато розповісти, але Майкл Б. Джордан тут, і ми це робимо, — сказав актор під час свого виступу на Міжнародному кінофестивалі Червоного моря в Саудівській Аравії. Тобто друга частина фільму розвиватиме саме альтернативний кінець.

Я — легенда 2: дата виходу

Наразі точна дата виходу Я — легенда 2 не анонсована. Утім, робота над фільмом триває з 2022 року, тому є ймовірність, що прем’єра відбудеться наприкінці 2025 або на початку 2026 року.

Я — легенда 2: трейлер

Офіційний відеоматеріал відсутній. Те, що ти можеш знайти в інтернеті, це згенеровані відео штучним інтелектом або змонтовані з інших проектів. Тому радимо запастися терпінням, фільм точно має вийти на екрани, адже перша частина фільму здобула великий успіх у прокаті.

Вона заробила $585,4 млн при бюджеті $150 млн.

Раніше ми розповідали, коли вийде продовження франшизи Крик.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.