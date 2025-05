Иллюзия обмана 3: дата выхода, неожиданный сюжет и новая команда фокусников

Что, если бы мир фокусников превратился в поле битвы между добром и злом, а магия — в оружие против преступности?

В новом фильме Иллюзия обмана 3 (оригинальное название Now You See Me: Now You Don’t) зрители увидят не просто очередной трюк, а продуманный ход в борьбе за справедливость. Подробнее ознакомься с сюжетом и героями новой части прямо сейчас!

Иллюзия обмана 3: дата выхода

По версии Deadline, мировая кинопремьера Иллюзии обмана 3 запланирована на 14 ноября 2025 года. Фильм обещает быть не только зрелищным, но и эмоционально насыщенным — с неожиданными поворотами сюжета, новыми рисками и фокусами, которых зрители еще не видели.

Режиссером киноленты выступил Рубен Флейшер, известный по работам Добро пожаловать в Зомбилэнд, Веном, Uncharted.

Иллюзия обмана 3: что ждет зрителя в новой части

После нескольких лет молчания культовые Всадники снова оказываются в центре игры. Но теперь все иначе: старая команда распалась, и харизматичный иллюзионист Дэниел Атлас (Джесси Айзенберг) вынужден найти новых союзников.

Его миссия — противостоять опасной бизнесменше, которая с помощью торговли бриллиантами финансирует глобальные поставки оружия. Но каждый раз, когда кажется, что все под контролем, появляются знакомые лица из прошлого.

Сюжет Иллюзии обмана 3 разворачивается на новых локациях. Команда молодых фокусников, которая вливается в дело, оказывается бок о бок со старыми героями. Вместе они снова играют против системы — теперь еще масштабнее, еще рискованнее и с новым врагом, управляющим преступной сетью мирового уровня.

Кто играет роли в Иллюзии обмана 3

В новой части зритель сможет увидеть таких актеров, как Джесси Айзенберг, Вуди Харрельсон, Дэйв Франко, Морган Фримен, Лиззи Каплан и Айла Фишер, которая отсутствует во второй части, но возвращается с интересной ролью.

К тому же, появятся и новые лица, которые усилят сюжет и добавят ему горчинки, а именно Розамунд Пайк, Ариана Гринблатт, Джастис Смит и Доминик Сесса, которые сыграют мастеров иллюзии.

Иллюзия обмана 3: трейлер

Ранее мы рассказывали, как и почему фильм Анора с россиянами выиграл пять Оскаров.

