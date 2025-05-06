Ілюзія обману 3: дата виходу, несподіваний сюжет та нова команда фокусників

Фото IMDb Що, якби світ фокусників перетворився на поле битви між добром і злом, а магія — на зброю проти злочинності? У новому фільмі Ілюзія обману 3 (оригінальна назва Now You See Me: Now You Don’t) глядачі побачать не просто черговий трюк, а продуманий хід у боротьбі за справедливість. Детальніше ознайомся з сюжетом та героями нової частини просто зараз! Ілюзія обману 3: дата виходу За версією Deadline, світова кінопрем’єра Ілюзії обману 3 запланована на 14 листопада 2025 року. Фільм обіцяє бути не лише видовищним, а й емоційно насиченим — з несподіваними поворотами сюжету, новими ризиками та фокусами, яких глядачі ще не бачили.Режисером кінострічки виступив Рубен Флейшер, відомий за роботами Вітаємо у Зомбіленді, Веном, Uncharted. Ілюзія обману 3: що чекає на глядача в новій частині Після кількох років мовчання культові Вершники знову опиняються в центрі гри. Але тепер все інакше: стара команда розпалася, і харизматичний ілюзіоніст Денієл Атлас (Джессі Айзенберг) змушений знайти нових союзників. IMDb Його місія — протистояти небезпечній бізнесменці, яка за допомогою торгівлі діамантами фінансує глобальні поставки зброї. Та щоразу, коли здається, що все під контролем, з’являються знайомі обличчя з минулого. Сюжет Ілюзії обману 3 розгортається на нових локаціях. Команда молодих фокусників, яка вливається у справу, опиняється пліч-о-пліч зі старими героями. Разом вони знову грають проти системи — тепер ще масштабніше, ще ризикованіше і з новим ворогом, що керує злочинною мережею світового рівня. Читати на тему Поганий вплив 2025 — дата виходу іспанського фільму про заборонене підліткове кохання Розповідаємо, чим інтригує іспанська драма Поганий вплив, та дата прем’єри стрічки. Хто грає ролі в Ілюзії обману 3 У новій частині глядач зможе побачити таких акторів, як Джессі Айзенберг, Вуді Гаррельсон, Дейв Франко, Морган Фрімен, Ліззі Каплан та Айла Фішер, яка відсутня у другій частині, але повертається з цікавою роллю. До того ж зʼявляться й нові обличчя, які підсилять сюжет та додадуть йому гірчинки, а саме Розамунд Пайк, Аріана Грінблатт, Джастіс Сміт та Домінік Сесса, які зіграють майстрів ілюзії. Ілюзія обману 3: трейлер Раніше ми розповідали, як і чому фільм Анора з росіянами виграв п’ять Оскарів.А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе. Теги: Фільми та серіали Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter