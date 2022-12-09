Забыть о популярности и отношениях: рэпера Криса Ву могут приговорить к химической кастрации за изнасилование

Сколько бы лет ни прошло с начала акции MeToo против сексуального насилия, но новости о чьих-то прошлых грехах все равно время от времени распространяются по всему миру. И вот китайско-канадский рэпер Крис Ву был осужден за изнасилование трех женщин.

Теперь бывшей звезде светит не только 13 лет тюрьмы и депортация, но и, возможно, химическая кастрация.

Судебная волокита длилась около года. Весь процесс начала 19-летняя студентка Ду Мэйчжу, которая отметила, что все произошло еще в 2014 году, когда она была ребенком.

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Рэпер в ответ подал иск за клевету и публично заявлял, что это неправда. Однако за закрытой дверью предложил Ду Мэйчжу около 77 тысяч долларов за молчание.

Девушка не только отказалась, но и выдвинула Крису Ву ультиматум — за 24 часа рэпер должен был признаться в содеянном, заявить, что покидает шоу-бизнес, а также публично извиниться перед своими жертвами и написать им письма от руки.

После этого немедленно покиньте Китай. Вы не заслуживаете быть на этой земле, — написала Ду Мэйчжу.

Однако рэпер не признал своей вины и получил приговор суда. Теперь из одной из самых успешных звезд Китая он стал заключенным, который будет отвечать за свои поступки.

А о контрактах с Porsche, Master Kong Ice Tea, Louis Vuitton и Bulgari он может забыть навсегда, как, вероятно, и о дальнейших половых отношениях.

К сожалению, очень мало пострадавших от сексуального насилия обращаются в правоохранительные органы — это происходит по разным причинам. В то же время, именно момент обращения каждой жертвы в соответствующие учреждения способствует поискам каждого, кто причастен к сексуальным преступлениям.

Чтобы сделать такой процесс менее болезненным и более простым, Офис Генерального прокурора вместе с Ла-Страда-Украина запустил чат-бот для пострадавших от сексуального насилия в условиях войны.

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