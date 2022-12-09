Забути про популярність та статеві відносини: репера Кріса Ву можуть засудити до хімічної кастрації за зґвалтування

Скільки б років не минуло від початку акції MeToo проти сексуального насильства, але новини про чиїсь минулі гріхи все одно час від часу ширяться усім світом. І ось китайсько-канадський репер Кріс Ву був засуджений за зґвалтування трьох жінок.

Тепер колишній зірці світить не лише 13 років ув’язнення та депортація, але й, можливо, хімічна кастрація.

Судова тяганина тривала близько року. Увесь процес розпочала 19-річна студентка Ду Мейчжу, яка зазначила, що все сталось ще у 2014 році, коли вона була дитиною.

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Репер у відповідь подав позов за наклеп та публічно заявляв, що це неправда. Однак за зачиненими дверима запропонував Ду Мейчжу близько 77 тисяч доларів за мовчання.

Дівчина не лише відмовилась, але й висунула Крісу Ву ультиматум — за 24 години репер повинен був зізнатись у скоєному, заявити про те, що покидає шоу-бізнес, а також публічно попросити вибачення перед своїми жертвами та написати їм листи від руки.

Після цього негайно покиньте Китай. Ви не заслуговуєте бути на цій землі, — написала Ду Мейчжу.

Однак репер не визнав своєї вини й отримав вирок суду. Тож тепер з однієї з найуспішніших зірок Китаю він став в’язнем, який буде відповідати за свої вчинки.

А про контракти з Porsche, Master Kong Ice Tea, Louis Vuitton та Bulgari він може забути назавжди, як, ймовірно, і про подальші статеві відносини.

На жаль, дуже мало постраждалих через сексуальне насилля звертаються до правоохоронних органів — це відбувається з різних причин. Водночас саме момент звернення кожної жертви до відповідних установ сприяє пошукам кожного, хто причетний до сексуальних злочинів.

Аби зробити такий процес менш болісним та простішим, Офіс Генерального прокурора разом із Ла Страда-Україна запустив чат-бот для постраждалих від сексуального насильства в умовах війни.

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