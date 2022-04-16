В плену новостей: советы Андре Тана, как отвлечься от военных событий

Каждый день украинцы пристально следят за новостями с фронта и за событиями в мире. Информация увлекает нас, сковывает мысли и не дает переключиться на что-то другое. Что делать, чтобы вырвать себя из вихря новостей?

Украинский модельер и дизайнер Андре Тан, который с первого дня войны перепрофилировал своё производство на пошив бронежилетов, одежды и спальных мешков для военных, делится советами.

— Неважно, что вы сейчас делаете: работаете, как в мирное время, учитесь, волонтёрите, помогаете родным. Признайтесь: мы все слишком много времени уделяем чтению новостей. Я тоже их читаю, хотя 80% моего времени идет на пошив бронежилетов на спецодежду. Если вас захватил вихрь новостей — эти советы именно для вас — пишет Андре Тан в своем посте в Instagram.

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Советы от Андре Тана: как отвлечься от новостей?

Первый шаг — самый тяжелый. Установите для себя лимит просмотра новостей за день.

Лайфхак: лучше выделять время для просмотра новостей вечером, когда главные события за день уже произошли и вы спокойно сможете просмотреть новости ваших любимых новостных порталов.

К тому же, как отмечает Андре Тан, засыпать под умиротворяющий голос Алексея Арестовича гораздо приятнее.

Шаг 2: новые умения и знания. Здесь ситуация чем-то похожа на локдаун — победил тот, кто чему-то научился за время самоизоляции.

Дизайнер делится достижениями: в свободное время он проходит курс по личным финансам и инвестициям, чтобы выйти на пенсию на 10 лет раньше.

Совет: изучите что-нибудь, что будете использовать всю жизнь. Курсы Excel, скорочтение или же курсы об инвестициях в фондовые рынки — это хорошие примеры для выбора.

Шаг 3: смотрите фильмы или сериалы. Их преимущество в том, что они забирают гораздо меньше энергии, чем просмотр новостей. Соответственно, вы лучше восстанавливаетесь и затем эффективнее работаете.

Самое главное — не винить себя в том, что вы отдыхаете.

— Сейчас удачное время для просмотра классики, которую так долго откладывали. Или наоборот — новинки, которые советовали друзья, — говорит дизайнер.

Шаг 4: спорт. Стройная фигура, здоровые нервы и буст дофамина — то, что нужно в такой ситуации.

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