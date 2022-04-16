Захоплені вихором новин: поради Андре Тана, як відволіктися від воєнних подій

Щодень населення України пильно стежить за новинами з фронту та світу. Інформація захоплює нас, сковує думки без можливості перемкнутися на щось інше. Що робити, аби вирватися з вихру новин?

Український модельєр та дизайнер Андре Тан, котрий від першого дня перепрофілював своє виробництво на пошиття бронежилетів, одягу та спальних мішків для військових, має кілька порад.

— Неважливо, що ви зараз робите: працюєте, як в мирний час, вчитеся, волонтерите чи допомагаєте рідним. Зізнайтеся, ми всі надто багато виділяємо часу на читання новин. Я теж їх читаю, хоча 80% мого часу іде на пошиття бронежилетів та спецодягу. Якщо вас захопив цей вихор новин — то ці поради саме для вас — пише Андре Тан у своєму дописі в Instagram.

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Поради від Андре Тана: як відволіктися від новин?

Перший крок — найважчий. Зробіть для себе ліміт перегляду новин за день.

Лайфхак: краще виділяти на перегляд новин час увечері, коли головні події за день уже відбулися і ви спокійно зможете переглянути улюблені новинні портали.

До того ж, як зазначає Андре Тан, засинати під заспокійливий голос Олексія Арестовича набагато приємніше.

Крок 2: нові уміння і знання. Тут ситуація чимось подібна із локдауном — переміг той, хто чомусь навчився за час самоізоляції.

Дизайнер ділиться досягненнями: у вільний час він проходить курс з особистих фінансів та інвестицій, аби вийти на пенсію на 10 років раніше.

Порада: вивчіть щось, що будете використовувати все життя. Курси Excel, швидке читання чи ті ж курси про інвестиції у фондові ринки — це хороші приклади для вибору.

Крок 3: дивися фільми чи серіали. Їхня перевага в тому, що вони забирають набагато менше енергії, ніж перегляд новин. Відповідно, ви краще відновлюєтеся і потім ефективно працюєте.

Найголовніше — не звинувачувати себе в тому, що ви відпочиваєте.

— Зараз вдалий час для перегляду класики, яку так довго відкладали, або навпаки — новинки, які радили друзі, – каже дизайнер.

Крок 4: спорт. Струнка фігура, здорові нерви та буст дофаміну — те, що треба в такій ситуації.

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