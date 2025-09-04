Заклятие 4 Последние обряды: когда выйдет фильм, который финализирует самую жуткую историю

Популярный сериал о сверхъестественном подходит к концу, и его финальная часть — Заклятие: Последние обряды — уже на подходе. Когда ожидается премьера в Украине и какие острые ощущения она принесет фанатам, рассказываем в материале.

Заклятие 4 — дата выхода в Украине

Дата выхода Заклятия 4 уже объявлена, и это — 4 сентября 2025 года.

Как можно судить по трейлеру, поклонники сериала точно не будут разочарованы. Атмосфера обещает быть настолько напряженной, что зрители будут выходить из кинотеатров с ощущением, что их самих преследуют демонические силы.

Заклятье: Последние обряды — официальный украинский трейлер

Заклятие 4: что известно о сюжете

События новой, завершающей, истории цикла будут разворачиваться в 1986-м, когда супруги Эд и Лоррейн Уоррен сталкиваются с одним из самых темных и опасных случаев в своей карьере.

История сосредоточена на расследовании, которое становится чрезвычайно личным для Уоорренов, по сюжету они должны противостоять не только демоническим силам, но и собственным страхам и убеждениям.

Это испытание заставит их переосмыслить все, во что они раньше верили.

Кто из актеров вернется в Заклятие 4

Режиссирует новую часть франшизы тот же Майкл Чавес, который создал и Заклятие 3: По велению дьявола и Монахиню 2. Но на этот раз режиссер обещает превзойти самого себя и вывести зрителей на совершенно новый уровень психологического напряжения и глубинных эмоций.

Ожидается, что в Заклятии 4 появятся другие инструменты нагнетания обстановки, ранее не использовавшиеся в предыдущих частях франшизы.

Создатели обещают более высокий уровень ужасов и более сложные интриги.

Что касается актеров, то в главных ролях снова появятся Патрик Уилсон и Вера Фармига, они вернулись к своим ролям Эда и Лоррейн Уорренов.

Также в фильме снимались Бен Гарди, Мия Томлинсон, Таисс Фармига и Шеннон Кук.

