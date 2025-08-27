Закляття 4 Останні обряди: коли вийде фільм, що закриє наймоторошнішу історію

Популярний серіал про надприродне добігає кінця, і його фінальна частина — Закляття: Останні обряди — вже на підході. Коли очікується прем’єра в Україні і які гострі відчуття вона принесе фанатам — розказуємо у матеріалі.

Закляття 4 — дата виходу в Україні

Дата виходу Закляття 4 вже оголошена, і це — 4 вересня 2025 року.

Як можна судити з трейлеру, прихильники серіалу точно не будуть розчаровані. Атмосфера обіцяє бути на стільки напруженою, що глядачі виходитимуть з кінотеатрів із відчуттям, ніби їх самих переслідують демонічні сили.

Закляття: Останні обряди — офіційний український трейлер

Закляття 4: що відомо про сюжет

Події нової, завершальної, історії циклу розгортатимуться у 1986-му, коли подружжя Ед і Лоррейн Воррен стикаються з одним із найтемніших і найнебезпечніших випадків у своїй кар’єрі.

Історія зосереджена на розслідуванні, яке стає надзвичайно особистим для Ворренів, за сюжетом вони мають протистояти не лише демонічним силам, а й власним страхам і переконанням.

Це випробування змусить їх переосмислити все, у що вони вірили раніше.

Хто з акторів повернеться у Закляття 4

Режисує нову частину франшизи той самий Майкл Чавес, який створив і Закляття 3: За велінням диявола та Монахиню 2. Але цього разу режисер обіцяє перевершити самого себе і вивести глядачів на абсолютно новий рівень психологічного напруження та глибинних емоцій.

Очікується, що у Заклятті 4 з’являться інші інструменти нагнітання ситуації, такі, що раніше не використовувались в попередніх частинах франшизи.

Творці обіцяють вищий рівень жахів та складніші інтриги.

Щодо акторів, то у головних ролях знову з’являться Патрік Вілсон та Віра Фарміґа, які повернулися до своїх ролей Еда та Лоррейн Ворренів.

Також у фільмі знімалися Бен Гарді, Мія Томлінсон, Таїсса Фарміґа та Шеннон Кук.

