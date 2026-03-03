Зендея и Том Холланд поженились: подробности тайной церемонии

Настоящая сенсация всколыхнула Голливуд и миллионы поклонников вселенной Marvel. Одна из самых закрытых и при этом любимых пар современного кино, похоже, изменила свой статус. Как стало известно, Зендая и Том Холланд тайно поженились, а информация об этом просочилась в медиа благодаря откровенности их близкого окружения.

Зендая и Том Холланд поженились: детали

Подробностями, которые пара так тщательно скрывала от папарацци, неожиданно поделился известный стилист Ло Роуч. Во время церемонии вручения премии Actor Awards он прямо на красной дорожке подтвердил, что свадьба состоялась, хотя само событие прошло без внимания камер.

Свадьба уже состоялась. Вы просто ее пропустили. Это правда, — лаконично отметил Роуч.

При этом стилист отказался раскрывать какие-либо детали празднования. Однако и этого заявления оказалось достаточно, чтобы сеть взорвалась обсуждениями. Сами влюблённые пока не дают официальных комментариев, оставаясь верными своей привычке держать личную жизнь подальше от публики.

Как Зендая и Том Холланд прошли путь от дружбы к браку

Судьбоносная встреча актёров произошла в 2016 году на съёмочной площадке фильма Человек-паук: Возвращение домой. На протяжении нескольких лет они уверяли журналистов, что их связывает лишь дружба.

Однако в 2021 году их отношения стали публичными, а позже появились слухи о помолвке. Спустя несколько лет Том Холланд подтвердил, что сделал возлюбленной предложение.

Несмотря на мировую известность, паре удается сохранять гармонию и приватность. Зендая не раз подчеркивала, насколько ей комфортно работать с Томом:

Мне нравится работать с ним. Он невероятно талантлив и по-настоящему увлечён своим делом. Том всегда выкладывается на тысячу процентов, даже когда совершенно измотан. Я очень ценю это в нем, — делилась актриса.

Теперь, когда стало известно, что Зендая и Том Холланд официально стали семьей, поклонникам остается лишь ждать возможного подтверждения от самих звезд.

